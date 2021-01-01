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कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी:20 सरकारी और 9 निजी अस्पतालों में आयुष्मान व ईएसआईसी कार्ड से फ्री में होगा इलाज

बालाेदएक घंटा पहले
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बालोद. जिला अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे मरीज। - Dainik Bhaskar
बालोद. जिला अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंचे मरीज।
  • सिर्फ ई-पहचान पत्र दिखाकर भर्ती हो सकेंगे
  • जिले के एक लाख 90 हजार 666 परिवारों सहित सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

जिले के ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) कार्डधारियों को अब आयुष्मान योजना के तहत इन-पैनल सरकारी व निजी अस्पतालों में भी फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 20 सरकारी व 9 प्राइवेट, कुल 29 अस्पतालों का चयन किया गया है।

जहां पहले से आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा मिल रही है। जिसमें अब ईएसआईसी कार्डधारियों को भी जोड़ा गया है। आयुष्मान योजना के तहत अब जिले के एक लाख 90 हजार 666 परिवार, जिनको राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है सहित सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जिन्हें मुफ्त व कैश-लेस इलाज की सुविधा मिलेगी। किडनी, लीवर, दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज सहित कई सामान्य बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया और गंभीर बीमारियां होने पर इलाज करा सकते हैं।

पायलेट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई यह व्यवस्था रायपुर और कोरबा को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग, आईएमए अध्यक्ष ने की है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले या 24 घंटे के अंदर अपनी ईएसआईसी डिस्पेंसरी से रेफर भी नहीं कराना होगा। यहां बिना रेफरल के कैसलेश ट्रीटमेंट होगा।

प्रदेश के 26 जिलों के कार्डधारियों को मिलेगी सुविधा

विशेष प्राथमिकता वालों को 5 लाख रुपए तक व बाकी लोगों का 50 हजार रुपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी। रायपुर ईएसआईसी के पीसी नायक ने बताया कि रायपुर और कोरबा को छोड़कर प्रदेश के 26 जिलों के ईएसआईसी कार्ड धारियों को अपने-अपने जिले के आयुष्मान अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई है।

बालोद जिले के इन अस्पतालों में होगा इलाज

जिला अस्पताल बालोद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौंडी, अर्जुन्दा, गुरूर, देवरी, गुंडरदेही, डौंडीलोहारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरूर, चिखलाकसा, घोटिया, पीपरछेड़ी, मंगचुवा, माहुद बी, कुरदी, गुरेदा, सांकरा, करहीभदर, नाहंदा, रनचिरई, सुरेगांव का चयन किया गया है। वहीं चयनित किए गए 9 प्राइवेट अस्पतालों में दल्लीराजहरा के शहीद अस्पताल, पुष्पा अस्पताल, संजीवनी अस्पताल, बालोद के स्वास्थ्य संचय, सागर हॉस्पिटल, ज्योति अस्पताल दल्ली, क्रिश्चन सांकरा बंगला, कमला चिखलाकसा, उम्मीद हॉस्पिटल सिवनी के पास में इलाज करा सकते हैं।

आयुष्मान की पर्ची लेकर करवा सकते हैं इलाज

जिला प्रभारी कमल खेवार ने बताया कि आयुष्मान व ईएसआई कार्डधारकों के इलाज के लिए जिले के 20 सरकारी व 9 प्राइवेट अस्पतालों का चयन किया गया है। इन सभी अस्पतालों में वर्तमान में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड की पर्ची बनाई जा रही है। राशन कार्ड जरूरी है। जिसके बाद आयुष्मान पर्ची प्राप्त कर इलाज करा सकते हैं।

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