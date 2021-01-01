पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नौकरी के नाम पर ठगी:पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 2.50 लाख रु. ठगे, ढाई साल बाद जुर्म दर्ज

बालोदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 2.50 लाख रु. की ठगी का मामला सामने आया है। रविवार को अर्जुन्दा थाना पहुंचकर ग्राम माहूद (अ) निवासी गजानंद साहू(27) ने लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने तामेश्वर पटेल के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

गजानंद ने बताया कि ढाई साल पहले प्रथम वाहिनी सशस्त्र बल मे जीडी, एमटी. ड्राइवर, ट्रेडमैन के लिए भर्ती के लिए वैकेंसी निकला था। ग्राम बनियाटोला थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के तामेश्वर पटेल ने पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 2 लाख 50 हजार रुपए लिया है। भर्ती परीक्षा में सलेक्शन नहीं हुआ।

तामेश्वर पटेल ने पैसा वापस नहीं कर मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है। बातचीत करना बंद कर दिया है। एसआई विरेंद्र सिंह ने बताया कि तामेश्वर पटेल ने प्रार्थी गजानंद साहू से पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर ढाई लाख रुपए का धोखाधड़ी किया है। लिखित रिपोर्ट अनुसार जुलाई 2018 में प्रार्थी के घर आकर पैसा लिया था। पैसा लौटा दूंगा कहकर 13 जून 2020 को इकरारनामा लिखकर दिया था, पर पैसा नहीं लौटाया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser