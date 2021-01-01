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कोरोना पर जीत का टीका:3 केंद्र और बढ़े पहली बार 575 लोगों को लगाई गई वैक्सीन

बालोद2 घंटे पहले
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बुधवार को 8 केंद्र में 575 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। 5 केंद्रों में 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपरछेड़ी, चिखलाकसा, बोड़रा में पहली बार वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। तीनों केंद्रों में 20-20 को वैक्सीन लगाने चिह्नांकित किया गया था। जिला अस्पताल बालोद में सीएमएचओ डॉ. जेपी मेश्राम ने वैक्सीन का पहला डोज लगाया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एस सोनी ने बताया कि बुधवार को 580 में से 575 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया।

कोरोना: 6 नए मरीज मिले
बुधवार को डौंडी व लोहारा ब्लॉक में 1-1, गुरूर व गुंडरदेही ब्लॉक में 2-2 नए मरीज मिले। बालोद ब्लॉक में एक भी मरीज नहीं मिले। 905 लोगों ने जांच कराया। 20 लोग डिस्चार्ज हुए। जारी मेडिकल बुलेटिन अनुसार अब तक जिले में 9 हजार 861 संक्रमित मिल चुके है। जिसमें 9 हजार 546 डिस्चार्ज हो चुके है। वर्तमान में 205 एक्टिव केस है। पाकुरभाट कोविड सेंटर में सिर्फ 7 मरीज भर्ती है।

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