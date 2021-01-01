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पैसे की वापसी की मांग:अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ का आरोप- प्रदेश सरकार लाेगाें के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रही

दल्लीराजहराएक घंटा पहले
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अधिकारी को ज्ञापन सौंपते चिटफंड कंपनी के निवेशक व अभिकर्ता। - Dainik Bhaskar
अधिकारी को ज्ञापन सौंपते चिटफंड कंपनी के निवेशक व अभिकर्ता।
  • चिटफंड कंपनियों में फंसे पैसे की वापसी की मांग

शनिवार को छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के बैनर तले निवेशकों का पैसा वापसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ के प्रमुख राकेश मंडावी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लाेगाें की गाढ़ी कमाई लगभग बीस लाख परिवार के दस हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि 110 चिटफंड कंपनियों में फंसे हुए है।

पैसा वापसी के लिए संघ 2015 से लगातार शासन प्रशासन को आवेदन, ज्ञापन देकर समस्या सुलझाने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने विधान सभा चुनाव में अपने जन घोषणा पत्र क्रमांक 34 में कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। जिस पर विश्वास करके निवेशक अभिकर्ता ने कांग्रेस को वोट दे कर छतीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग किया। कांग्रेस की सरकार बने दो वर्ष बीत गए हैं। अब भूपेश सरकार भी लाेगाें के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रही है।

सभी जिलों से पैदल मार्च करते रायपुर जाएंगे निवेशक

संघ के संरक्षक घनाराम साहू ने कहा कि चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सभी निवेशकों को ब्याज सहित पैसा वापस किया जाएगा। चाहे इसके लिए हमें कोई भी अतिरिक्त कोष बनाना पड़े। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पार्टी केवल हमारा इस्तेमाल करने में ही लगी है। संघ के प्रभारी कृष्णा निषाद ने बताया कि सरकार की उदासीन रवैया रहा तो आने वाले समय में सभी जिलों से पैदल मार्च करते मुख्यमंत्री निवास रायपुर तक जाएंगे।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांकेर के जिलाध्यक्ष घनश्याम जुर्री ने भी संबाेधित किया। इस अवसर पर कमलेश कुमार साहू, उपाध्यक्ष बजरूराम गावड़े, कोषाध्यक्ष नंदकुमार साहू, सलाहकार श्रीराम ठाकुर, सीताराम मंडावी, शंकर लाल साहू, सतीश यादव, बिशेसर सिन्हा, करबारी गावड़े, संतूराम ध्रुव, श्यामलाल नाग, टोमेश सहारे, प्रदीप अधिकारी, विष्णुराम साहू, रामसिंह राजपूत, सुक्रेंन गोटा, सुक्कुराम उइके आदि उपस्थित थे।

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