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गांधी विचार गोष्ठी:बापू सभी धर्मों के प्रति आस्था के लिए प्रोत्साहित करते थे : चंद्रप्रभा

बालोदएक घंटा पहले
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बालोद. महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोग। - Dainik Bhaskar
बालोद. महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोग।
  • बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा व गांधी विचार गोष्ठी में जुटे वक्ता

जिला कांग्रेस कमेटी के राजीव भवन में महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा व गांधी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उनमें स्वदेशी की भावना थी।

देश के प्रति प्रेम , सभी धर्मों के प्रति आस्था व स्वावलंबी के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया। सब मिलकर 30 जनवरी बलिदान दिवस के महात्मा गांधी का स्मरण कर उनके बताए रास्ते पर देश के प्रति सच्ची देश भक्ति की मिसाल कायम करें।

मौके पर पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा, डोमेंद्र भेड़िया, रामजी भाई पटेल, ब्लॉक कांग्रेस शहर के अध्यक्ष अनिल यादव, यज्ञदेव पटेल, पुष्पेंद्र तिवारी, रवि प्रकाश यादव, नूर उल्ला खान, केशव शर्मा, प्रेमचंद शिरसागर, कुलदीप यादव, धनेश्वरी ठाकुर, चमेली साहू, शंभू साहू, भगवती सोनकर, शक्तिसिंह, गिरीश चंद्राकर उपस्थित थे।

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