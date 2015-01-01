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हादसा:घर के सामने खेल रहे 8 साल के बच्चे को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मौत

बालोद4 घंटे पहले
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  • पैर, पेट, छाती पर अंदरूनी चोटें आई थी, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर बालोद-अर्जुन्दा मुख्य मार्ग पर ग्राम डुंडेरा में घर के सामने खेल रहे 8 वर्षीय कोमल ठाकुर को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 6.30 बजे की है। शनिवार को पीएम के बाद शव परिजन काे साैंपे। पुलिस व ग्रामीणों के अनुसार मुख्य मार्ग पर घर के सामने बच्चा शाम को खेल रहा था। तभी अर्जुन्दा से बाइक में सवार दो लोग तेज स्पीड में आ रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हुई।

बच्चा लोहे के एंगल में चिपककर खड़ा था। जिससे टकरा गया। मृतक के पिता खेमलाल ने बताया कि मजदूरी काम से पथरा खदान कुरदी गया था। शाम 6.30 बजे मेरी पत्नी लता बाई ने सूचना दी। 108 संजीवनी एक्सप्रेस से घायल अवस्था में कोमल को शासकीय अस्पताल अर्जुन्दा लाए। पैर, पेट एवं छाती पर अंदरूनी चोटें आई थी। खेमलाल ने कहा बाइक चालक की लापरवाही से मेरे बेटे की मौत हुई है। खेमलाल के दो बेटों में कोमल छोटा था। जो कक्षा दूसरी की पढ़ाई कर रहा था।

बाइक नाले के पास मिली: टीआई कुमार गौरव साहू ने बताया कि घटना के बाद क्षतिग्रस्त बाइक नाले पास मिल गई है। जिसे छोड़कर चालक फरार हो गया था। वह भी जल्द पकड़ा जाएगा। धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

बालोद-दल्लीराजहरा मार्ग पर स्कूटी सवार गिरे: शनिवार को सुबह 10.30 बजे बालोद-दल्लीराजहरा मुख्य मार्ग पर ग्राम दैहान मोड़ के पास रायपुर से डौंडी जा रहे स्कूटी में सवार दो लोग गिर गए। संजीवनी 108 वाहन से जिला अस्पताल लाया गया। पायलट डिकेश्वर साहू, ईएमटी सोहन साहू ने बताया कि अंजू महोबे (26) को ज्यादा चोटें आई है। गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम मचौद में बाइक और साइकिल में टक्कर होने से एक युवक घायल हो गया, इलाज चल रहा है।

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