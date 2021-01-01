पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सौंपा ज्ञापन:पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में भाजयुमो ने किया प्रदर्शन

बालोद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनियमितता की निष्पक्ष जांच की मांग

भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बालोद अध्यक्ष अमित चोपड़ा के नेतृत्व में सीजी पीएससी द्वारा ली गई सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार कि निष्पक्ष जांच की मांग की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। भाजयुमो के कार्यकर्ता कलेक्टोरेट के सामने पहुंचे वहां उन्होंने पहले नारेबाजी की, व आरोप लगाया की छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना व परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी नहीं कराया जाना पीएससी की कार्यप्रणाली व उसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। इस पर भाजयुमो ने निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष अमित चोपड़ा के अलावा नरेंद्र सोनवानी, पंकज आहूजा, मोहन कलिहारी, दीपक देवांगन, कमल पंपालिया, केवल चतुर्वेदी, प्रशांत चौरसिया, यश जैन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser