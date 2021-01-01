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कोविड अस्पताल खाली:कल्चर टेस्ट के बाद शुरू होगा मोतियाबिंद, नसबंदी ऑपरेशन

बालाेद2 घंटे पहले
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  • अस्पताल के दो तिहाई भाग का उपयोग परिवार नियोजन, अंधत्व निवारण कार्यक्रम व आॅपरेशन के लिए होगा

जिला मुख्यालय स्थित कोविड जिला अस्पताल में अब आने वाले समय में एक तरफ कोरोना मरीजों का इलाज होगा तो दूसरी ओर मोतियाबिंद, नसबंदी सहित अन्य ऑपरेशन व सामान्य बीमारियों के मरीजों का इलाज किया जाएगा। पहले की तरह यहां व्यवस्था लागू करने तैयारी शुरू हो गई है। अस्पताल में पर्याप्त जगह होने से केस रेफर करने की नौबत नहीं आएगी। वर्तमान में यहां एक भी मरीज नहीं है। अब इसी हिसाब से आगे की प्लानिंग हो रही है। अब यहां कोरोना मरीजों के लिए निर्धारित बेड की संख्या को 100 से घटाकर 30-40 की जा सकती है, ताकि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहां भर्ती कर इलाज हो सके। दूसरे जिले रेफर करने की नौबत न आए। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अफसर अनुमान लगा रहे हैं कि अब मरीजों की संख्या बढ़ने के बजाय घटेगी। पिछले दो माह के आंकड़ों में रिकवरी रेट बढ़ते व मरीजों की संख्या घटते क्रम पर है। 3 कोविड सेंटर खाली हो चुके हैं। इसलिए अब कोविड अस्पताल के दो तिहाई भाग का उपयोग परिवार नियोजन, अंधत्व निवारण कार्यक्रम एवं अन्य आॅपरेशन व भर्ती के लिए किया जाएगा।

एक तिहाई भाग कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डाॅ. एसएस देवदास ने बताया कि कोविड-19 अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों का भी संचालन किया जाएगा। वर्तमान में भर्ती मरीजों की संख्या शून्य है। एक तिहाई भाग को कोविड-19 मरीजों के लिए सुरक्षित रखा गया है। शेष दो तिहाई भाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम, अंधत्व निवारण कार्यक्रम एवं अन्य आॅपरेशन व भर्ती के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

10 महीने से नहीं किया गया है ओटी कल्चर टेस्ट
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है, तब से अब तक मोतियाबिंद ऑपरेशन बंद है, किसी का भी ऑपरेशन यहां नहीं हो पाया है। जिसके कारण ओटी का उपयोग नहीं हुआ है। लिहाजा अब ऑपरेशन के पहले कल्चर टेस्ट होगा। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई कर मोतियाबिंद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन थियेटर का पिछले 10 माह से कल्चर टेस्ट नहीं किया गया है। बता दें कि जिला अस्पताल को ही डेवलपमेंट कर कोविड अस्पताल बनाया गया है।

इसलिए जरूरी है कल्चर टेस्ट
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी लैब या ओटी में कल्चर टेस्ट को इसलिए अनिवार्य रूप से किया जाता है कि इससे बैक्टीरिया, वायरस को पहचाना जा सके। इस टेस्ट से भीतर बढ़ने वाले इंफेक्शन को पहचाना जा सकता है। इस टेस्ट में किसी भी वायरस, बैक्टीरिया की ग्रोथ कराकर उसकी ताकत को मापा जाता है।

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