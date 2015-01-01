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मौसम:सुबह से शाम तक छाए रहे बादल, ठंड में आई कमी, कई गांवों में बूंदाबांदी भी हुई

बालाेदएक घंटा पहले
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  • बिहार में चक्रीय चक्रवाती घेरा सक्रिय, जिले में आज पड़ सकती हैं बौछारें

गुरुवार को सुबह से शाम तक धूप-छांव के बीच बादल छाए रहे। जिसके कारण ठंड का अहसास कम हुआ। बालोद शहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा। नमी की मात्रा शाम 6.50 बजे 60 फीसदी रही। इस दौरान 5 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली। मेड़की सहित कई गांवों में गुरुवार को सुबह 8 बजे के बाद कुछ देर के लिए बूंदाबांदी भी हुई। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व बिहार के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रभाव से जिले में अगले 24 घंटे में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

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