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दुखद:सांस नली में दूध जाने के कारण दम घुटा, मासूम की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, अफसरों की समझाइश पर माने

बालाेदएक घंटा पहले
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सिविल सर्जन और तहसीलदार से चर्चा करते परिजन, जिसके बाद शव लेने तैयार हुए।
  • सुबह अस्पताल पहुंचकर तहसीलदार व सिविल सर्जन ने की चर्चा, फिर शव लेने को हुए तैयार परिजन
  • पूर्व पार्षद ने कहा- 3 दिन पहले ऑपरेशन से बेटा हुआ था, बच्चा एकदम स्वस्थ था

जिला (चाइल्ड) अस्पताल में जन्म लेने के तीन दिन बाद शहर के कुंदरूपारा के बच्चे की मौत हो गई। वजह शुक्रवार रात 9 बजे के आसपास दूध पिलाने के दौरान दूध सांस नली में जाने से नवजात का दम घुट गया। ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंची जिसके बाद स्थिति ज्यादा बिगड़ी और आधे घंटे के अंदर ही उसकी सांसें थम गई। सिविल सर्जन डॉ. एसएस देवदास ने इसकी पुष्टि की है। बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन हंगामा करने लगे।

डॉक्टरों और नर्सों से कहने लगे कि कभी इंफेक्शन तो कभी सांस नली में दूध जाने और इससे अटकने से शिशु की मौत होने की जानकारी दी जा रही है। सिविल सर्जन डॉ. एसएस देवदास और तहसीलदार रश्मि वर्मा के समझाने के बाद परिजन शनिवार को सुबह 10 बजे शव लेकर गए। सुबह 11.30 बजे कुंदरूपारा में अंतिम संस्कार किया गया। वार्ड के पूर्व पार्षद मनोज ठाकुर ने बताया कि शिवेंद्र तारम की पत्नी हेमलता का तीन दिन पहले ऑपरेशन से बेटा हुआ था। बच्चा एकदम स्वस्थ था। लेकिन रात में अचानक से मौत हो जाना समझ से परे है।

डॉक्टरों और नर्सों को देखना चाहिए: प्रसूता की सास अमरीका बिमला तारम ने बताया कि दूध कैसे पिलाना है। बच्चे की कैसे देख-रेख करना है यह डॉक्टर और नर्सों को देखना चाहिए।

9 बजे स्वस्थ, 23 मिनट बाद मौत

सिविल सर्जन डॉ. एसएस देवदास ने बताया कि रात 9 बजे नर्स जब बच्चे को देखी तो वह ठीक था। लेकिन रात 9.23 मिनट में बच्चे के परिवार वाले लेकर आए तो बच्चा ठीक नहीं था। तत्काल बच्चे को एसएनसीयू लेकर गए। डॉक्टर ऑक्सीजन देने के लिए पाइप डाले तो दूध और पानी निकलने लगा।

जिससे समझ आया कि बच्चे के श्वास नली में दूध फंस गया है। इसके बाद ही बच्चे की नसें, धड़कनें बंद हो गई। यह बहुत ही कम समय में हुआ। डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। मैंने प्रसूता से भी बात की है। चम्मच से दूध पिलाने की वजह से ही बच्चे के सांस नली में दूध अटका। दूध पिलात वक्त सावधानी बरतना जरूरी होता है।

प्रसूता को एक नंवबर को भर्ती कराए थे

एक नवंबर को महिला भर्ती हुई थी। 3 नवंबर को दोपहर 1.22 बजे ऑपरेशन हुआ। बच्चा 6 नवंबर की रात 9 बजे तक स्वस्थ था। सिविल सर्जन ने कहा कि रात में मैं 8.30 बजे तक अस्पताल में ही था। जैसे ही घर गया। यहां से सूचना दी गई कि एक बच्चा गंभीर है। बच्चा कैसे रो नहीं रहा कहकर परिजन नर्सों को जानकारी दी।

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