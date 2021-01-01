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कार्रवाई:एक सप्ताह का समय देने के बाद भी नहीं हटा रहा था अतिक्रमण, ग्राम पंचायत ने मकान तोड़कर हटाया अतिक्रमण

गुरुरएक घंटा पहले
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गुरुर. बाेरिदकला में अवैध कब्जे काे हटाया गया।  - Dainik Bhaskar
गुरुर. बाेरिदकला में अवैध कब्जे काे हटाया गया। 

ग्राम बोरिदकला में सड़क के किनारे अवैध रूप से बनाए गए घर काे ग्राम पंचायत ने तोड़ दिया। इसके साथ ही घर के सभी सामानों की जब्त की गई। सरपंच संताेषी मरकाम ने बताया कि ग्राम बोरिदकला के सड़क किनारे यह परिवार छोटा सा घर बनाकर रहने लगा था।

उसके बाद धीरे-धीरे बड़े रूप में मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। ग्राम पंचायत ने तीन बार नोटिस भी दिया। तब तामेश्वर साहू ने शपथ पत्र दिया था कि मैं यह मकान तोड़ दूंगा लेकिन एक सप्ताह का समय देने के बाद भी हटाने को तैयार नहीं हुए। जिसके बाद पंचायत ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सरपंच ने बताया कि 4 एकड़ खेत और उस पर घर होने के बावजूद भी यह अवैध रूप से मकान का निर्माण किया था। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम, पुलिस व ग्राम के सरपंच, कोटवार, ग्रामवासी उपस्थित थे।

एक अन्य मामले में ग्राम बोरिदकला में शमशान घाट के पास की जमीन 68 डिसमिल को स्कूल के लिए दिया गया है। जिसको खेती योग्य भूमि बनाने व समतलीकरण करने के लिए राजकुमार ढीमर 2015 में दिया गया था लेकिन राजकुमार ढीमर खेत छोड़ने के लिए नहीं मान रहे थे। जिसके बाद ग्राम पंचायत ने कार्रवाई कर स्कूल के खेत काे मुक्त कराया।

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