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एक दिसंबर से खरीदी शुरू:पहली बार 10145 नए किसान बेचेंगे धान, 4 साल में 46396 बढ़े

बालाेदएक घंटा पहले
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  • पंजीयन पोर्टल लॉक- समर्थन मूल्य पर धान बेचने जिले में एक लाख 30 हजार 889 किसान पंजीकृत हुए

जिले के 124 केंद्रों में सर्मथन मूल्य पर धान खरीदी एक दिसंबर से शुरू होगी। इस साल 10 हजार 145 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। जो पहली बार समर्थन मूल्य पर धान बेचेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अनुसार इस साल एक लाख 30 हजार 889 किसान पंजीकृत हैं। 4 साल में ही पंजीयन कराने वालों की संख्या 46 हजार 396 बढ़ गई है। कुल पंजीकृत किसानों का रकबा एक लाख 53 हजार 935.6934 हेक्टेयर है। पिछले साल की तुलना में रकबा प्रतिशत में 0.8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जो 12 नवंबर को माइनस की स्थिति में थी। पहले से पंजीकृत 3 हजार 754 किसानों का पंजीयन इस बार निरस्त हुआ है। पिछले साल धान बेचने के लिए अगस्त से 7 नवंबर तक 16 हजार 251 किसानों ने पहली बार पंजीयन कराया था। इस लिहाज से देखें तो 2 साल में ही 26 हजार से ज्यादा किसान पंजीयन करा चुके हैं।

पंजीयन की सीमा हुई खत्म
जिला सहकारी बैंक के सहायक नोडल अफसर ईस्दा ने बताया कि पोर्टल लॉक हो चुका है यानी पंजीयन कराने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। कई किसानों का पंजीयन निरस्त होने की वजह जमीन बिकना, बंटवारा होना सहित अन्य कारण है। बैंक व सोसायटी प्रबंधकों के अनुसार हर साल लगभग 8 हजार नए किसान पंजीयन कराते आ रहे थे। पिछले दो साल से ज्यादा किसान पंजीयन करा रहे हैं। इसकी वजह केंद्र शासन की ओर से समर्थन मूल्य बढ़ने के साथ राज्य शासन से बोनस मिलना है।

चार साल में बढ़ते क्रम पर पंजीकृत किसान

  • 2017 - 9000
  • 2018 - 11000
  • 2019 - 16251
  • 2020 - 10145

जानिए किस समिति में कितने किसान पंजीकृत
बालोद समिति में 2103, पाररास में 1750, सांकरा ज में 2011, लाटाबोड़ 1945, पोंडी 1429, बेलमांड 1824, निपानी 1110, पीपरछेड़ी 1071, करहीभदर 1433, सांकरा क 1339, बरही 1749, सोरर 1512, गुरूर 3495, धनेली 2342, धनोरा 1721, मिर्रीटोला 2433, मोखा 1841, अरमरीकला 2799, पलारी 2801, कंवर 2610, बासीन में 1893 किसान पंजीकृत है, जो धान बेचने के लिए पहुंचेंगे। अपडेट कार्य पूरा होने के बाद किसानों की संख्या बढ़ सकती है। 14 नए केंद्रों में पहली बार धान खरीदी होगी। खरीदी को लेकर प्रशासन, सहकारी बैंक, विपणन अधिकारी की ओर से तैयारियां चल रही है। कोलकाता से डिमांड अनुसार जूट बारदाना पहुंचने का सिलसिला जारी है।

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