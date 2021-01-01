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मौसम:जनवरी में तीसरी बार रात का पारा 10 डिग्री, ठिठुरन बढ़ी, आज 2 डिग्री बढ़ेगा, उत्तर से आ रही ठंडी हवा

बालोदएक घंटा पहले
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जनवरी के अंतिम दिन रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा। उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया गया। वजह उत्तर दिशा से ठंडी व शुष्क हवा आना है, जिसके कारण जिले के अधिकांश हिस्सों में ठिठुरन की स्थिति रही।

वहीं जनवरी में तीसरी बार रात का पारा 10 डिग्री पर पहुंचा। हालांकि सोमवार को पारा 2 डिग्री बढ़ने से हल्की गर्मी व उमस का अहसास फिर से होने लगेगा। मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच लोगों का कहना है कि दो दिन पहले तापमान बढ़ने से गर्मी व उमस का अहसास हो रहा था इसलिए पंखे, कूलर चलाना पड़ा अब रात में ठंड का अहसास हो रहा है।

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि आने वाले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है क्योंकि न्यूनतम तापमान अपने निम्न चरम तक पहुंच गया है तथा अब दिन बड़ा हो रहा है तथा रात की अवधि घट रहा है इसलिए धरातल को ठंडा होने का समय भी कम होते जा रहा है। सोमवार को प्रदेश के उत्तरी भाग में हल्का कोहरा छाने की संभावना है तथा एक दो पैकेट में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

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