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राजनीति:पूर्व विधायक राजेंद्र राय भाजपा में होंगे शामिल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दी हरी झंडी

बालाेदएक घंटा पहले
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  • वर्ष 2013 में गुंडरदेही विस क्षेत्र से 21 हजार वोटों से कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते थे, जोगी कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद चुनाव हारे, आज चैनगंज कार्यक्रम में भाजपा सांसद से करेंगे मुलाकात

गुंडरदेही विधानसभा में कांग्रेस की टिकट से लगभग 21 हजार वोटों से चुनाव जीत विधायक बनने वाले राजेंद्र राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 साल पहले 2011 में राय को राजनीति की सीढ़ी चढ़ाने वाले छजकां प्रमुख व पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन कुछ माह पहले हो गया। नई पार्टी के भविष्य को लेकर संशय की स्थिति है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तकरार का दौर थमा नहीं है। लिहाजा कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा में प्रवेश करने की अटकलों पर खुद विराम लगाते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र राय ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल होऊंगा। यूं कहें कि कोरोनाकाल में जिले की राजनीति में उठापटक होगा। शुक्रवार को गुंडरदेही क्षेत्र के चैनगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा सांसद मोहन मंडावी और पूर्व विधायक राय के बीच मुलाकात होगी। इस दौरान पार्टी प्रवेश सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि उनका प्रवेश रायपुर में आयोजित कार्यसमिति बैठक में होगा, जब वे प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष एंट्री देने तैयार: राय ने बताया कि पूर्व सीएम व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय से पार्टी में प्रवेश को लेकर बात हो गई है। सब सहमत हैं।

आखिर क्यों ऐसी नौबत
मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार की उपेक्षा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, तब से दोनों के बीच तकरार रही। जो अब तक जारी है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस नेताओं के साथ बहस भी हुई थी। तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला के बीच सुलह हो गई हो।बड़े नेता नहीं चाह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ बातें करने वाले को प्रवेश दें।

बालोद जिले में जनता कांग्रेस का अस्तित्व खत्म
2016 में पूर्व सीएम जोगी ने नई पार्टी का गठन किया था। तब कुछ माह बाद जिले में इस पार्टी को अस्तित्व में राजेंद्र राय सहित अर्जुन हिरवानी, डोमेंद्र भेड़िया ने लाया। इन्हें त्रिमूर्ति माना जाने लगा। इनमें दो दिग्गज ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले बिखराव की स्थिति तब बनी। जब डोमेंद्र भेड़िया ने कांग्रेस पार्टी में दोबारा प्रवेश किया। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं ने उनके साथ पार्टी में एंट्री ली। बिखराव अब तक जारी है। यूं कहे कि हमारे जिले में जनता कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। जिलाध्यक्ष की कमान पूनम साहू निवासी फागुन्दाह संभाले हैं। इधर राजेंद्र राय का कहना है कि जनता कांग्रेस का भविष्य नहीं है।

2011 में डीएसपी पद से इस्तीफा दे राजनीति में एंट्री
1982 में सूबेदार ट्रेफिक कोरबा, बिलासपुर, रायपुर सहित अन्य जिलों में डीएसपी ट्रैफिक, आरटीओ सहित अन्य पदों में रहें पूर्व विधायक राय ने 2011 में डीएसपी पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक सफर शुरू की थी। तब कांग्रेस नेताओं में प्रमुख अजीत जोगी तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के निकटतम खास माने जाते थे। वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, तब कांग्रेस ज्वाइन कराया। जिसके बाद दो साल बाद 2013 में विधानसभा चुनाव में गुंडरदेही से टिकट दिया गया। भाजपा के बिरेंद्र साहू को लगभग 21 हजार वोटों से हराकर राय विधायक बने। दोबारा छजकां की टिकट से चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पिता अजयपाल सिंह राय सहित पारिवारिक लोग कांग्रेस से जुड़े थे। इस प्रकार जिले की राजनीति में बदलाव होती रही।

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