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सम्मान:गृहमंत्री ने नर्रा में शहीद छगन की प्रतिमा का किया अनावरण, शहीद के परिवार को सम्मानित किया

बालोदएक घंटा पहले
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नर्रा में शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए गृहमंत्री। - Dainik Bhaskar
नर्रा में शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए गृहमंत्री।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू रविवार को बालोद ब्लॉक के ग्राम नर्रा में शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने शहीद के परिवार को सम्मानित किया। गृहमंत्री साहू ने कहा कि हमारे जवान बरसात, ठंड और तेज गर्मी में खुद की जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए समर्पित होते हैं।

इस कारण हम निश्चिंत होकर व्यवसाय, नौकरी कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और पराक्रम की गाथाएं हमारे युवाओं को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने कहा कि ऐसे वीर सपूतों से युवाओं को हमेशा देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी।

कार्यक्रम को संसदीय सचिव व गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, संजारी-बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने भी संबोधित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष सोनादेवी देशलहरा, उपाध्यक्ष मिथिलेश निरोटी, जिला पंचायत सदस्य चन्द्रप्रभा सुधाकर, भूपत साहू, कृष्णा दुबे, अनिल यादव, कलेक्टर जनमेजय महोबे, अपर कलेक्टर एके बाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर.पोर्ते, एसडीएम आरएस ठाकुर आदि मौजूद थे।

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