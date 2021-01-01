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सड़क हादसा:तेज रफ्तार हाइवा को साइड देने के चक्कर में सब्जियों से भरी मेटाडोर पलटी, दो को आई चोटें

बालोदएक घंटा पहले
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रविवार को नेशनल हाइवे 930 में ग्राम देवारभाट के पास सब्जियों से भरी मेटाडोर पलट गई। जिसमें सवार भिलाई के चालक दीपक शुक्ला व कंडेक्टर रवि को चोटें आई है। चालक दीपक ने बताया कि सुपेला भिलाई सुपेला से मेटाडोर में सब्जी भरकर जगदलपुर जा रहे थे।

इसी दौरान तेज रफ्तार हाइवा को साइड देने के चक्कर में सड़क किनारे गड्ढे में पहिया चला गया और मेटाडोर पलट गई। दीपक के सिर और रवि अन्ना के हाथ व कमर में अंदरुनी चोटें आई है।

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