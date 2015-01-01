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सुरक्षा जरूरी:दुर्घटना की आशंका वाले चिन्हित स्थानों पर सावधानी के लिए संकेतक लगाएं: मंडावी

बालोदएक घंटा पहले
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  • संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

सांसद मोहन मंडावी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में हुई। सांसद ने जिले में गत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में हुए सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी ली और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की आशंका वाले चिन्हित स्थानों पर सावधानी के लिए संकेतक लगाएं। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों, मोबाइल में बात करते हुए वाहन चलाने वालों तथा नशापान कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सावधानियों से अवगत कराएं। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले के चिन्हित दुर्घटना स्थलों, ब्लैक स्पाॅट तथा सड़क दुर्घटनाओं की संख्यात्मक जानकारी, विभिन्न प्रकार के वाहनों पर की गई कार्रवाई और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने किए जा रहे प्रयासों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कलेक्टर जनमेजय महोबे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश कुमार चन्द्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीआर पोर्ते, उप पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा सहित समिति के अन्य सदस्य इस अवसर पर मौजूद थे।

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