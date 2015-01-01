पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्लानिंग का हश्र:केंद्रीय विद्यालय फाइलों में ही लॉक, दल्ली नहीं अब बालोद में खोलने 5 साल में चौथी बार तलाशेंगे जमीन

बालाेदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • सांसद मोहन मंडावी ने इस संबंध में कलेक्टर, डीईओ को दिए निर्देश, डीईओ ने एसडीएम को भेजा पत्र

जिले का पहला केंद्रीय विद्यालय डौंडी ब्लॉक के दल्लीराजहरा क्षेत्र में नहीं बल्कि बालोद शहर में खुलेगा। इसकी पुष्टि जिला शिक्षा विभाग ने की है। इसके लिए दो दिन पहले ही बालोद कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने जमीन सहित अन्य विभागीय कार्रवाई करने जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं। जिसके बाद स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। डीईओ आरएल ठाकुर ने राजस्व विभाग एसडीएम सिल्ली थॉमस को जमीन उपलब्ध कराने संबंधित आवेदन पत्र भेज दिया है। एसडीएम ने आगे की कार्रवाई के लिए तहसीलदार को आवेदन फॉरवर्ड कर दिया है। केंद्रीय शासन के अधीन विद्यालय संचालित होता है इसलिए क्षेत्रवासियों की मांग पर बालोद में विद्यालय खोलने के निर्देश दिए है। बहरहाल कब तक केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिल पाएगी, यह कोई बता नहीं रहा है। शुक्रवार को सांसद मोहन मंडावी नई दिल्ली में आयोजित पदभार ग्रहण, स्वागत कार्यक्रम में व्यस्त रहे। जिले में 2015 से विद्यालय खोलने को लेकर विभागीय कार्रवाई शुरू होने का दावा अफसर कर रहे हैं लेकिन अब तक फाइलों में ही सब कैद है। लेटलतीफी का अंदाजा इसी से लगा सकते है कि 5 साल के अंदर 3 अलग-अलग स्थानों में जमीन तलाश की गई लेकिन कहीं भी फाइनल नहीं हो सका कि कहां विद्यालय खुलेगा। बहरहाल बालोद-दल्लीराजहरा मुख्य मार्ग में उपजेल के आसपास जमीन की तलाश की जा रही है।

इसलिए जरूरी है केंद्रीय विद्यालय, यह होंगे फायदे
केंद्रीय विद्यालय खुलने से कई फायदे होंगे। कक्षा पहली से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी। लैब, खेल मैदान, मनोरंजन सहित अन्य सुविधाएं मिलेगी। पढ़ाई के अलावा खेल, संगीत व अन्य के लिए अलग-अलग शिक्षकों की भर्ती होगी। केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारियों के व स्थानीय बच्चों को आसानी से एडमिशन मिलने से फायदा मिलेगा। दूसरे स्थानों में पढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। जिला मुख्यालय में ही मुख्य मार्ग के आसपास विद्यालय संचालित होने से आवागमन की सुविधा बेहतर रहेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र का विकास होगा। जिले में शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा।

अफसर और जनप्रतिनिधि अब तक आश्वासन दे रहे
जिले में 2015-16 से अब तक विभागीय अफसर व जनप्रतिनिधि पहला केंद्रीय विद्यालय जल्द खुलने का आश्वासन ही देते आ रहे हैं। डीईओ ठाकुर का कहना है कि फिलहाल दो स्थानों में केंद्रीय विद्यालय खुलना प्रस्तावित है। पहले डौंडी ब्लाॅक के झरनदल्ली क्षेत्र में खुलना प्रस्तावित था। 2016 में 8 एकड़ जमीन का चयन भी हुआ था। इसकी जानकारी पत्र भेजकर 2016नवंबर में तत्कालीन कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने केंद्रीय विद्यालय संगठन अपर आयुक्त जीके श्रीवास्तव नई दिल्ली को भेजा था। इसके बाद दल्लीराजहरा क्षेत्र में जगह की तलाश की गई।

अस्थायी क्लास लगाने बीएसपी स्कूल चिन्हांकित
केंद्रीय विद्यालय अस्थायी तौर पर संचालित करने के लिए दल्लीराजहरा के बीएसपी स्कूल नंबर-2 को फाइनल किया जा चुका है। लेकिन अब तक क्लास शुरू नहीं हो पाई है। अफसरों के अनुसार यहां एक ही छत के नीचे 20 कमरे व अन्य सुविधाएं है।

पैरी में भी एक और विद्यालय खुलना प्रस्तावित
संसदीय सचिव व गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद की पहल पर ग्राम पैरी में भी केंद्रीय विद्यालय खुलना प्रस्तावित है। इसके लिए 10 एकड़ जमीन चिह्नांकित किया गया है। जिसे देने ग्राम पंचायत व ग्रामीण भी तैयार हो चुके हैं। डीईओ का कहना है कि एक जिले में 3-4 विद्यालय खुल सकता है।


सीधी बात
आरएल ठाकुर, डीईओ
सवाल - केंद्रीय विद्यालय खोलने सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, हकीकत में कुछ नहीं हो पाया?
-बालोद में केंद्रीय विद्यालय खोलने जमीन तलाशने के निर्देश मिलने के बाद आदेशानुासर एसडीएम को जमीन उपलब्ध कराने पत्र भेज दिए हैं।
सवाल - पहले झरनदल्ली, दल्ली, दुधली सहित अन्य स्थानों में विद्यालय खोलने जमीन तलाश किए, उसका क्या हुआ?
-दल्ली में भी अस्थायी क्लास लगाने जगह चिह्नांकित कर चुके है, सांसद के निर्देश के बाद अब बालोद में स्थायी केंद्रीय विद्यालय संचालन के लिए जमीन तलाशेंगे।
सवाल - अब तक फाइलों में ही केंद्रीय विद्यालय है, ऐसा कब तक रहेगा?
-स्थानीय स्तर पर जो कार्रवाई हमारे अधिकार क्षेत्र में है, वह तत्काल कर रहे हैं, निर्णय शासन को लेना है
सवाल - अस्थायी तौर पर दल्ली में क्लास लगाने जगह चिह्नांकित किए है, अब उसका क्या होगा?
-शासन, उच्च अफसरों के आदेशानुसार जो आदेश मिलेगा उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे।

जमीन उपलब्ध कराने लेटर मिला
एसडीएम सिल्ली थॉमस ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में एक लेटर तो मिला है। जिसे तहसीलदार को भेजे हैं। आगे जानकारी ली जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें