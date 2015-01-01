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डीयू ने लिया निर्णय:अब दुर्ग विवि से जुड़े काम कॉलेज में ही होंगे

बालोद3 घंटे पहले
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  • कोरोना के कारण स्थानीय स्तर पर छात्रों से आवेदन लेकर समस्याओं का समाधान करेंगे

दुर्ग विवि ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए सहित अन्य संकायों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जिसके बाद स्टूडेंट्स अंकसूची लेने पहुंच रहे है। कई स्टूडेंट्स को यहां आने के बाद मालूम हो रहा है कि अंकसूची विवि की ओर से नहीं भेजी गई है या अंकसूची में त्रुटि है, कम नंबर मिले हैं। इसके अलावा अन्य समस्या आ रही है। जिसके बाद स्टूडेंट्स को दुर्ग विवि का चक्कर लगाना पड़ता है। विवि ने निर्णय लिया है कि विवि से जुड़े काम अब कॉलेज में ही होंगे। स्थानीय स्तर पर छात्रों से आवेदन लेकर समस्या का समाधान कर जानकारी दी जाए। जिले के कॉलेज स्टूडेंटस को अब छोटे-छोटे काम के लिए 35 से 100 किमी दूर दुर्ग यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्र कॉलेजों में भी अपना आवेदन और अंक सूची देकर जमा कर सकते हैं। आवेदनों को कॉलेज के माध्यम से यूनिवर्सिटी मंगाया जाएगा। जिसे तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। दस्तावेज की जांच कर रिजल्ट में सुधार किया जाएगा।

क्यों आ रही है परेशानी
लीड कॉलेज के प्राचार्य जेके खलको ने बताया कि स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान यही हो सके इसके लिए प्रयास करते हैं। जो यहां से नहीं हो सकता है उसके लिए ही यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे। विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं, लेकिन ओरिजनल अंकसूची के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं गलत फॉर्म भरने की वजह से कई छात्रों के परिणाम रूक गए हैं। इसलिए अंकसूची तैयार होने में देरी हो रही है। पिछले वर्ष अंकसूची मिलने में 6 माह लगा था।

इसलिए पहुंच रहे विवि
परीक्षा परिणाम, त्रुटि को सुधरवाने के लिए छात्र यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा नामांकन, माइग्रेशन, अंक सुधार समेत अन्य समस्या को लेकर भी पहुंच रहे हैं। दुर्ग विवि के कुलसचिव डॉ. सीएल देवांगन ने कहा कि स्टूडेंट्स केवल माइग्रेशन और पात्रता के लिए ही दुर्ग यूनिवर्सिटी आए। विथहेल्ड रिजल्ट के लिए कॉलेज में भी आवेदन जमा कर सकते हैं। कॉलेज से हम प्राप्त कर लेंगे। छात्रों को इतना दूर सफर न करना पड़े। इसके लिए हमने कॉलेज प्राचार्यो को भी कहा है कि वे स्टूडेंट्स की मदद करें।

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