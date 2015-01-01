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कार्रवाई:एक नर्स अटैच, दूसरे को नोटिस स्त्रीरोग विशेषज्ञ को चेतावनी

बालाेदएक घंटा पहले
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  • प्रसूता व गर्भ में जुड़वा बच्चों की मौत का मामला

जिला अस्पताल में 2 नवंबर को पारागांव की प्रसूता महिला व गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों की मौत के मामले में लापरवाही करने वालों के नाम एक-एक कर सामने आ रहा है। सिविल सर्जन डॉ. बीएल रात्रे के अलावा नर्स प्रतिमा कुमेटी पर भी कार्रवाई की गई है। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रनचिरई अटैच किया गया है। वहीं मामले में संविदा पर भर्ती नर्स मोनिका सोनबोईर को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। विभागीय जांच में स्पष्ट हो गया है कि सभी ने लापरवाही बरती है। अनुशासनहीनता की गई है। परिजन ने दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया था। ऑपरेशन इंचार्ज ने अपनी सफाई में लापरवाही नहीं होने की बातें कहीं थी। जो विभागीय जांच में ही खारिज हो गया यानी लापरवाही बरती गई है। ड्यूटी पर रहने वाले स्त्रीरोग विशेषज्ञ को चेतावनी देकर सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीधी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है क्योंकि पहले से ही विशेषज्ञों की कमी से अस्पताल जूझ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में लोगों को ही परेशानी होगी। वहीं व्यवस्था बनाने व सही समय पर इलाज, चेकअप हो इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज. सांकरा में पदस्थ अनिता साहू व चांदनी दुबे लाटाबोड़ को जिला अस्पताल में आगामी आदेश तक कार्य करने कहा गया है। इस संबंध में कलेक्टर के अनुमोदन के बाद सीएमएचओ ने आदेश जारी किया है। सीएमएचओ डॉ. जेपी मेश्राम ने अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तोमेश श्रीमाली से स्पष्टीकरण मांगा है। जारी पत्र में लापरवाही का जिक्र करते हुए फिलहाल चेतावनी दी गई है कि ऐसा दोबारा न हो।

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