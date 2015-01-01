पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी ला बचाना हे संगवारी के साथ फोटो प्रदर्शनी शुरू

बालोद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • राज्य और जिले के दो साल की उपलब्धियों पर आधारित है यह प्रदर्शनी

संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में राज्य और जिले की उपलब्धियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर विकास कार्यों पर आधारित दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आमजनों के लिए उपयोगी है। प्रदर्शनी में प्रदेश सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें लाॅकडाउन में बना मनरेगा सबसे बड़ा रोजगार का साधन, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी एला बचाना हे संगवारी, गाय-गोठान-गोबर ने बदली गांवों की तस्वीर, अन्नदाता का रखा सम्मान, फसलों का दिया वाजिब दाम, वन आश्रितों का रखा ध्यान वनोपज को मिला उच्च दाम, परम्परागत निवासियों को न्याय, सार्वभौम पीडीएस, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, महिलाओं का ध्यान स्वावलम्बन का सम्मान, गढ़ कलेवा योजना, छत्तीसगढ़ के नक्शे में 23 नई तहसीलों का उदय, पानी जिंदगानी है साफ पेयजल की आपूर्ति हमारा लक्ष्य, लोकपर्व लोक-आस्था को अब मिला भरपूर सम्मान, राजीव युवा मितान क्लब आदि प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में जिले के विभिन्न विभागों ने दो वर्षों की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया है। जिसमें लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) समेत अन्य विभाग की प्रदर्शनी शामिल है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें