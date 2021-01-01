पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दो बूंद जिंदगी की:बच्चों को दो बूंद दवा पिला शुरू किया पल्स पोलियो अभियान, घर-घर जाकर भी पिलाई जाएगी खुराक

बालोदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
बालोद. पोलियोरोधी दवा पिलाकर कलेक्टर ने अभियान की शुरुआत की। - Dainik Bhaskar
बालोद. पोलियोरोधी दवा पिलाकर कलेक्टर ने अभियान की शुरुआत की।

जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर जनमेजय महोबे ने रविवार को जिला अस्पताल के एनआरसी में भर्ती दस माह के काव्य साहू को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाकर की। जिला अस्पताल में ही आंगनबाड़ी केन्द्र के 39 बच्चों को भी पोलियोरोधी दवा पिलाई गई।

जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. एसके सोनी ने बताया कि कि पल्स पोलियो अभियान तीन दिन चलेगा। पहले दिन बूथ के माध्यम से बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जाएगी। दूसरे व तीसरे दिन घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक दी जाएगी। सिविल सर्जन डाॅ एसएस देवदास, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. बीएल रात्रे, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डाॅ. भूमिका वर्मा मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser