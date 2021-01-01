पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बर्ड फ्लू:18 मुर्गियों की सैंपल जांच रिपोर्ट आज आएगी, 10 किमी के दायरे से लिए गए थे सैंपल

बालाेदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

पशु चिकित्सा विभाग ने गिधाली के 10 किमी के दायरे में आने वाले गांव बकलीटोला, गुजरा, पथराटोला, बाघमार, जाटादाह, बोइरडीह के 18 जिंदा मुर्गियों का सैंपल भोपाल लैब में जांच कराने के लिए जमा किया है। जांच के बाद रिपोर्ट सोमवार को आने की संभावना है।

पशु चिकित्सा विभाग के डॉ. देवेन्द्र सिहारे ने बताया कि शुक्रवार को भोपाल लैब में 18 मुर्गियों की सैंपल जमा हो गई है। जांच होने के बाद रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान लगा रहे है कि रिपोर्ट में क्या आया, इसकी जानकारी आज मिलेगी। तब मालूम हो जाएगा कि हमारे जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण की क्या स्थिति है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser