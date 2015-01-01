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परेशानी:सर्वर डाउन, एटीएम में कैश लॉक, बैंकों में लगी रही भीड़

बालाेदएक घंटा पहले
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  • लाइन लगाने के बाद भी नहीं निकला पैसा

बैंक प्रबंधन के तमाम दावों के बीच कैश का संकट बरकरार है, क्योंकि कहीं एटीएम खाली तो कहीं लाइन लगाने के बाद भी सर्वर डाउन के चलते पैसा नहीं निकल पाया। भास्कर टीम पहुंची तब सच्चाई सामने आई, पैसा निकालने पहुंचे लोग कहते रहे कि कोरोना काल के बीच त्योहारी सीजन में खाते में पैसा होने के बाद भी संकट से जूझना मजबूरी है। दरअसल गुरुवार को धनतेरस होने के साथ ही खरीदारी करने के पहले पैसा निकालने के लिए लोग परेशान होते दिखे। एटीएम के बाहर लाइन लगाते नजर आए। शहर के प्रमुख एटीएम में पहुंचने और प्रोसेस करने के बाद भी जब पैसा नहीं निकला तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के एटीएम में पहुंचते रहे। यूं कहें कि सब कुछ ठीक होने के दावों के बीच लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लीड बैंक अफसर प्रणय दुबे ने कहा कि त्योहारी सीजन में पैसा निकालने बैंकों में भी लोग पहुंच सकते हैं, जहां एटीएम चालू हालात में है, वहां क्या स्थिति है पता करते हैं। एटीएम में पर्याप्त कैश रहें इसके लिए एजेंसी को बोले थे।

जानिए, त्योहारी सीजन में कहां क्या स्थिति रही
पेट्रोल पंप के पास पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में भास्कर टीम पहुंची तो पैसा नहीं निकल रहा था। दल्ली चौक के पास स्थित जिला सहकारी बैंक एटीएम में सर्वर डाउन के चलते पैसा नहीं निकल पा रहा था। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहें। कई लोग फोन कर परिजन को सूचना देते रहे कि यहां ऐसी स्थिति है। खरथुली के नामदेव ने बताया कि कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद प्रोसेस करने पर भी पैसा नहीं निकल रहा है। सर्वर डाउन बता रहा है। पवन ने कहा कि एटीएम कार्ड डाला लेकिन पैसा नहीं निकला। बैंकों में भीड़ है इसलिए एटीएम में पैसा निकालने पहुंचे थे। लेकिन यहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा।

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