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समय के सदुपयोग के साथ नवाचार:छत पर पढ़ा रही बच्चों को, प्राचीन संस्कृति बचाने सीख दे रहीं शिक्षिका पुष्पा चौधरी

बालाेदएक घंटा पहले
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पुष्पा चौधरी कर रही पहल। - Dainik Bhaskar
पुष्पा चौधरी कर रही पहल।
  • स्कूल बंद इसलिए शिक्षिका पुष्पा चौधरी अर्जुन्दा व टिकरी में साढ़े 5 घंटे तक बच्चों को पढ़ा रहीं

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटिया (अ) में पदस्थ शिक्षिका पुष्पा चौधरी समय का सदुपयोग के साथ नवाचार कर रही हैं। रोजाना अर्जुन्दा में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक 6वीं से 8वीं तक 30 और शाम 4 से 6.30 बजे तक अपने घर टिकरी की छत पर आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 9वीं तक 30 बच्चों की क्लास लेकर पढ़ा रही है।

शिक्षा देने के अलावा मिट्टी के खिलौने और अनुपयोगी सामानों का उपयोग कर नए-नए ढंग से लोगों को पढ़ा ही नहीं रही है वह संस्कृति बचाने की सीख भी दे रही है। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए बच्चों के हित में पहल कर रही है ताकि पढ़ाई के प्रति बच्चों का लगाव रहे और नया सीखने को मिले। योग भी कराती है।

रविवार को भी छत पर बच्चों को पढ़ाती हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को भी मार्गदर्शन देती हैं। कलात्मक सामग्री निर्माण, पेपर आर्ट, मिट्टी से मूर्ति खिलौने निर्माण, कबाड़ से जुगाड़, चित्रकला, कढ़ाई, सिलाई, सुनाई, बागवानी, सामाजिक कार्य, बालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य, प्राचीन संस्कृति को बचाने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रही हैं। जिसके कारण उन्हें उत्कृष्ठ शिक्षक सम्मान व सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान मिल चुकी है।

मिट्टी के खिलौने की मदद से पढ़ाई को रोचक बनाया

चौधरी ने बताया कि मिट्टी के खिलौने और विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी सामाग्री की मदद से शिक्षण को मजेदार और मनोरंजक बनाने का प्रयास करती हूं। ताकि बच्चे भी पढ़ाई कर बेहतर ढंग से समझ सकें। मिट्टी के खिलौने जैसे जानवर, फल, सजावटी सामान बनाना आदि।

इन माध्यमों से बच्चों को प्रेरित कर किया जा रहा

मोहल्ला क्लास आर्ट एंड क्राफ्ट में छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। छात्रों को मिट्टी और अनुपयोगी या कबाड़ जैसे अनुपयोगी पेपर, बचे हुए अलसी के बीज, फटे कपड़े, अनुपयोगी समाचार पत्र आदि से रचनात्मक वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों को स्वदेशी संस्कृति से जोड़ती है।

यह पहल कर रही शिक्षिका

भाषायी ज्ञान के विकास के साथ कलात्मक कल्पनाशील को बढ़ाना, विभिन्न समाजों की स्वदेशी संस्कृति को बढ़ाना। विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, किसी की कल्पना से जुड़ने क्ले बेहतर विकल्प है। पास की वस्तु की उपयोगिता और महत्व को समझने राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना।

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