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दीपावली पर खानापूर्ति:20 मिठाई दुकानों में पहुंची टीम, 5 सैंपल लेकर भेजा, एक महीने बाद आएगी रिपोर्ट

बालाेदएक घंटा पहले
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  • विशाखापटनम से रिपोर्ट आते तक बिक जाएगी मिठाई

दीपावली के मद्देनजर गुरुवार को सुबह से शाम तक बालाेद शहर व झलमला क्षेत्र के 20 मिठाई दुकानों व होटलों में खाद्य एवं औषधीय प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान संदेह के आधार पर 5 स्थानों से काजूकतली, कलाकंद सहित अन्य मिठाइयों का सैंपल लिया गया। जिसे विशाखापटनम लैब भेज गया। टीम के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी भारत भूषण पटेल ने दुकानों व होटलों में पहुंचकर यह देखा कि मिठाई कब से बनी है और निर्माण तारीख के हिसाब से उसका उपयोग लोग कब तक कर सकते हैं यानी एक्सपायरी डेट कब है। सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि कागज में निर्माण व एक्सपायरी तारीख लिखकर टैग लगाना है। बालोद शहर की एक मिठाई दुकान से काजू कतली का सैंपल लेकर रायपुर भेजा गया है। अब इसकी रिपोर्ट एक माह के बाद आएगी।

जानिए, कब कितने घंटे तक मिठाई खा सकते हैं
खाद्य एवं औषधीय प्रशासन टीम के अनुसार खोवा मिठाई बनने के बाद इसका उपयोग चार दिन तक ही कर सकते हैं। कलाकंद 24 घंटे के अंदर, सफेद रसगुल्ला, चमचम मिठाई 48 घंटे तक खा सकते हैं। काजू कतली 7 दिन और बेसन, आटा से तैयार लड्डू का उपयोग 30 दिन तक कर सकते हैं।

इसलिए विशाखापटनम लैब भेजा गया सैंपल
बैक्टीरिया जांच के लिए रायपुर फूड लैब राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोग शाला के बजाय इस बार 5 सैंपल विशाखापटनम की बड़े माइक्रो रेफरल लैब भेजा गया है। हेड कार्यालय से इस बार निर्देश दिए गए थे कि रायपुर के अलावा विशाखापटनम लैब भी सैंपल भेजना है।

मानक स्तर का ध्यान नहीं रखने पर होगी कार्रवाई
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी भारत भूषण पटेल ने बताया कि सोमवार से अब तक छापामार कार्रवाई चल रही है। 40 से ज्यादा स्थानों में पहुंचकर मिठाई बनाने वालों को समझाइश दिए हैं कि मानक स्तर का ध्यान रखें वरना कार्रवाई की जाएगी। सैंपल रिपोर्ट आने में लगभग एक माह लग जाएंगे।

4 दिन में 40 स्थानों पर छापामार कार्रवाई हुई
गुंडरदेही, गुरुर और बालोद ब्लॉक के 40 से अधिक स्थानों में टीम ने पहुंचकर मिठाई की क्वालिटी जांची। अफसरों के अनुसार अधिकतर स्थानों में स्थिति ठीक रही। विभिन्न रंग वाली मिठाई दिखे तो दुकानदार से जरूर पूछे कि उसमें कौन सा रंग मिला है। मानक अनुसार खाद्य और अखाद्य रंग डाला जाता है। जो कई कंपनियों से जारी किया जाता है।

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