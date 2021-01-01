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937 लोगों से ठगी का मामला:जिस जमीन की कुर्की का आदेश उसे मार्च 2016 में ही बेच दी थी कंपनी के डायरेक्टर ने

बालाेद2 घंटे पहले
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  • दो साल पहले 1300 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की तब बैंक बैलेंस जीरो होना बताया था

जिले के 937 लोगों से साढ़े पांच साल में राशि दोगुना का झांसा देकर 4 करोड़ रुपए ठगने वाली जेएसबी रियल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के खिलाफ दल्लीराजहरा पुलिस ने दो साल पहले जब जिला कोर्ट में 1300 पेज की चार्जशीट पेश की थी। तब कंपनी का बैंक बैलेंस जीरो बताया गया था। जमीन नहीं होने का उल्लेख था। एक दिन पहले कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में जमीन मिलने का उल्लेख है। ऐसे में कंपनी के डायरेक्टर जानकारी छिपा रहे थे ताकि पैसा लौटाना न पड़े लेकिन अब पुलिस, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन के अफसर जमीन की कुर्क कर नीलाम करने की तैयारी कर रहे हैं। निवेशकों को पैसा लौटाने के उद्देश्य से गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम रजोली की जिस 2.67 हेक्टेयर जमीन को कुर्की करने कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी किया है, उसे जेएसबी रियल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के संचालक कन्हैयालाल ओझा ने मार्च 2016 में राजनांदगांव की किरण देवी जैन को बेच दी है। नामांतरण पर अपर कलेक्टर एके बाजपेयी ने रोक लगा दी गई है।

2 आरोपियों के नाम पर बोरगहन-रजोली में जमीन
आरोपी नितिन कुमार के नाम पर ग्राम बोरगहन में 0.34 हे. भूमि एवं कन्हैया लाल के नाम पर ग्राम रजोली में 0.16 हे., 0.23 हे., 0.15 हे., 1.99 हे. एवं 0.45 हे. भूमि है। ग्राम बोरगहन की उस जमीन की खरीदी-ब्रिकी पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा अचल संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के लिए तहसीलदार ने प्रतिवेदन भेजा है।

चिखलाकसा में चार साल पहले खोला था कार्यालय
जेएसबी रियल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी से जुड़कर लोगों को पैसा दिलाने का झांसा देने वाले आरोपी संचालकों ने चार साल पहले चिखलाकसा में कार्यालय खोला था। जो अब सील हो चुका है। चिखलाकसा में 3.032 हेक्टेयर जमीन मिली है। जिसकी कुर्की करने जिला प्रशासन ने चिह्नांकित किया है। अब तक मामला अटका हुआ है।

5 मार्च को बेची है जमीन गुंडरदेही में हुई रजिस्ट्री
रजोली में स्थित भूमि को 5 मार्च 2016 को किरण देवी जैन के पास बेची गई है। रजिस्ट्री गुंडरदेही में हुई है। प्रमाणीकरण के लिए राजस्व प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी कंपनी के उक्त संपत्ति निक्षेपकों के हितों का संरक्षण के उद्देश्य से बोरगहन व रजोली की भूमि पर खरीदी-बिक्री व प्रमाणीकरण रोक लगाई गई है।

कोर्ट दबाव बनाएगी तभी मिलेगा डूबा पैसा: पुलिस
लोगों के डूबे पैसे कैसे वापस होंगे? इस सवाल के जवाब में पुलिस कह रही है कि अगर कोर्ट दबाव बनाएगी तभी कुछ हो पाएगा। अब आगे क्या होगा, वह कोर्ट में तय होगा। पुलिस व कोषालय विभाग के रिकॉर्ड में बालोद जिले के 50 हजार से ज्यादा लोगों के चिटफंड कंपनी में लगभग 70करोड़ रुपए फंसे हैं। यह न्यूनतम आंकड़ा है।

बालोद ही नहीं प्रदेशभर में चिटफंड का कारोबार
चिटफंड मामला सिर्फ बालोद का नहीं बल्कि प्रदेशभर का है। राज्यभर में 2004 से 2015 तक इनका कारोबार चला। जब पैसा वापस नहीं हुआ तब शिकायतों का दौर शुरू और कंपनियों की पोल खुली। संचालक पैसा लेकर फरार हुए फिर गिरफ्तार, जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश किया। जो विचाराधीन है।

इस तरह चिटफंड कंपनी के झांसे में आए लोग
पैसा दोगुना-तिगुना करने का झांसा दिया गया लेकिन एक रुपए भी नहीं मिल पाया। जब मैच्योरिटी बाद पैसा दोगुना नहीं मिला तब शिकायत हुई, वह भी 2015 में। बालाेद थाना अंतर्गत दिव्यानी, श्रीराम रियल, बीएनबी ग्लोबल, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश किया गया है।

18 पर केस, 4 की जमीन कुर्क करने कार्रवाई जारी
एएसपी डीआर पोर्ते ने इस संबंध में बताया कि जिले के हजारों लोगों से ठगी करने पर 18चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अपराध है। इनमें से 5 को छोड़कर बाकी का चालान यानी चार्जशीट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। 4 की जमीन संपत्ति कुर्की को लेकर कार्रवाई चल रही है। इसमें समय लगता है।

कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क कर पैसा लौटाएंगे
चिटफंड कंपनी में पैसा निवेश करने वाले यानी ठगी के शिकार लोगों के बयान, चल, अचल संपत्ति के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। जिस पर कोर्ट की ओर से बयान लेने की कार्रवाई जारी है। सुनवाई पूरी होने के बाद ही कुर्की की कार्रवाई होगी और लोगों को पैसा लौटाया जाएगा।

बालोद जिले में कारोबार करने वाली कंपनियों की संपत्ति दूसरे जिले में भी
1. साई प्रसाद कंपनी प्रा.लि- राष्ट्रीय स्तरीय साई प्रसाद कंपनी की प्रदेश में साढ़े 51 एकड़ जमीन है। कांकेर में 42 हजार वर्गफीट जमीन, बिलासपुर में 25 एकड़ जमीन और यहां के नया बस स्टैंड में आफिस है। कोरबा में साईं वंदना कांप्लेक्स, कई प्लाट एवं रायपुर मुजगहन में पौने दो हेक्टेयर जमीन है।
2. एसपीएनजे लैंड प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स- इस कंपनी की कोंडागांव, डौंडी, रायपुर, बालोद, राजहरा, बेमेतरा में जमीन है। रायपुर में दो हजार वर्गफीट जमीन है।
3. जेएसबी रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड- बोरगहन, रजोली गुंडरदेही, पिथौरा, बागबहरा, लाभांडी में जमीन है।
4. याल्को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी- नांदगांव में याल्को रियल एस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड कंपनी की 300 एकड़ जमीन, डौंडी में जमीन है।
5. देवयानी प्रापर्टी लिमिटेड- अमलीडीह में पौने दो करोड़ रुपए की जमीन है।
6. बीएन गोल्ड रियल एस्टेट प्रा. लि.- रायपुर में प्लाट और दफ्तर मिला है।

एक्सपर्ट व्यू: शासन, प्रशासन, कोर्ट संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी: जिला कोर्ट के अधिवक्ता धीरज उपाध्याय ने बताया कि शासन, प्रशासन विशेष अधिकार के तहत कोर्ट की मदद से निवेशकों को पैसा लौटाने संपत्ति कुर्की, नीलामी कर सकती है। पुलिस के चार्जशीट आधार पर यह सब होता है। वैसे कार्रवाई में समय लगता है, क्योंकि जब तक नीलाम नहीं होगा, तब तक पैसा लौटाने की कार्रवाई अधूरी रहेगी।

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