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हादसा:फर्शी पत्थर खदान में नहाने गए युवक की डूबने से माैत

सिकोसाएक घंटा पहले
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सिकाेसा के फर्शी पत्थर खदान में नहाने गए एक युवक की पानी में डूबने से माैत हाे गई। ग्राम सिकाेसा निवासी सतीश पिता अकेशर (27 साल) गुरुवार काे सुबह 11 बजे फर्शी पत्थर खदान में नहाने के लिए गया था। किंतु देर शाम तक उसके वापस नहीं आने पर खदान में जाकर देखने पर उसके चप्पल व कपड़े किनारे में पड़े नजर आए। जिससे परिजनों को शंका हाेने पर तत्काल खोजबीन की। साथ ही पुलिस को भी खबर दी गई। शुक्रवार सुबह पुलिस की टीम ने गोताखोरों की मदद से डूबे युवक के शव को पत्थर खदान के गहरे पानी से निकाला। मृतक के दाे बच्चे है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। गौरतलब है कि सिकोसा ग्राम पंचायत अंतर्गत शासकीय जमीन पर लीज में 50 वर्षों से संचालित फर्शी पत्थर की खदान पिछले 5 साल से बंद है। जिसमें लगभग 35 से 40 फीट पानी भरा हुआ है। अब तक खदान संचालकों द्वारा सुरक्षा के लिए किसी प्रकार के इंतजाम नहीं किए हैं ।जबकि लीज के समय में खदानों का संचालन या तो संचालकों द्वारा किया जाना चाहिए या संचालन नहीं किए जाने की स्थिति में शासकीय भूमि पर स्थित खदान को ग्राम पंचायत को सौंप देना चाहिए।

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