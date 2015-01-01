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उम्मीद:धनतेरस से टूटा बाजार का सन्नाटा, 2 दिन खरीदारी शुभ

बालाेदएक घंटा पहले
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  • शुक्रवार व शनिवार को शहर व गांवों से ज्यादा ग्राहक पहुंचेंगे, कोरोनाकाल में हुए नुकसान की होगी भरपाई

गुरुवार को धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ शहर के बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। कोरोना काल में धनतेरस से संकट से बाजार उबरने लगा है। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दो दिन यानी शुक्रवार व शनिवार को भी बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचेंगे, जिससे पिछले सात में हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। दरअसल मार्च से लेकर सितंबर तक कभी लॉक तो कभी अनलॉक के बीच टाइमिंग के चलते व्यापार प्रभावित रही। लेकिन अब सब अनलॉक है, टाइमिंग व्यापारियों के अनुसार है यानी कभी भी दुकानें खोल और बंद कर सकते है। बहरहाल दुकानों में सुबह से शाम तक लोग मास्क लगाकर खरीदारी करने पहुंच रहे है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। जवान तैनात, देते रहे समझाइश : वाहनों को कहीं भी खड़े करने वाले लोगों को पेट्रोलिंग टीम समझाइश देती रही। यातायात विभाग के जवान चौक-चौराहों में तैनात रहे। इसलिए बुधवारी बाजार, सदर रोड में जाम की स्थिति बनी लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा कम। जिला यातायात प्रभारी आरएस सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार से नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

खरीदारी शुभ होगी क्योंकि आज भी धनतेरस का योग अर्जुन्दा के पं. व शिक्षक मिथलेश शर्मा ने बताया कि श्रीदेव पंचागम के अनुसार धनतेरस 13 नवंबर को भी है। दीपावली संबंधी पर्व तिथियों पर आधारित होता है। सूर्यास्त के बाद दो घंटे 24 मिनट प्रदोषकाल कहलाता है, इस समय ही दीप पर्व का महत्व है। तेरस तिथि शुक्रवार को शाम 5.59 तक है। इस दिन प्रीति, आयुष्मान एवं बुद्धादित्य योग का संयोग बन रहा है।

इन जगहों पर तैनात जवानों को दी गई जिम्मेदारी

  • घड़ी चौक के पास बैरिकेड लगाकर चार पहिया वाहनों की नो एंट्री के लिए 2जवान तैनात किए गए है।
  • योगी चौक सदर रोड के पास 2 जवान तैनात किए गए है। जो तीन रास्तों से आने वाले वाहनों की मॉनिटरिंग करेंगे।
  • बुधवारी बाजार के पास यातायात व पुलिस के 3 जवानों की ड्यूटी लगी क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। बैरिकेड लगाकर जाम की स्थिति न बने इसके लिए निर्देश दिए गए है।
  • सरदार पटेल मैदान के सामने 2 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। जो सड़क के किनारे वाहन खड़े करने वाले लोगों को पार्किंग स्थल पर जाने के लिए कहेंगे।
  • शहर के इंदिरा चौक के पास यातायात विभाग के एक जवान तैनात है। दोपहिया, चारपहिया व भारी वाहन के चालकों को रूट बताएंगे।

लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को दी गई सूचना
सुबह से ही यातायात की पेट्रोलिंग टीम लोगों व दुकानदारों, वाहन चालकों को लाउडस्पीकर से हिदायत देती रही कि दुकान के सामने व सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी ना करें। अस्थायी पार्किंग स्थल में रखकर खरीदारी करें। घड़ी चौक के पास स्थित वन विभाग परिसर को पार्किंग स्थल तय किया गया है, जहां इक्का-दुक्का लोग ही गाड़ी को रखें।

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