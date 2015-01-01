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महामारी:इस माह कोरोना जांच कराने वाले हर 100 में से 15 लोग संक्रमित, एक्टिव केस 949

बालाेद3 घंटे पहले
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  • दिसंबर के 16 दिन में 19 हजार 581 लोग करा चुके टेस्ट, 1297 मरीज मिले

जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिसंबर के 16 दिनों में 19 हजार 581 लोगों का सैंपल लेकर कोरोना जांच की गई। जिसमें 1297 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस लिहाज से कोरोना जांच करा रहे 100 में से 15 लोग संक्रमित हो रहे हैं। जबकि 85 की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 16 दिसंबर तक एक लाख एक हजार 750 लोग कोरोना जांच करा चुके है। जिसमें 8 हजार 387 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 7 हजार 373 ठीक हो चुके है। एक्टिव केस एक हजार से कम होकर 949 हो गया है। आंकड़ा घटते व बढ़ते क्रम पर रहेगा। 30 नवंबर तक 82 हजार 169 लोग टेस्ट करा चुके थे। तब 7 हजार 90 संक्रमित हो चुके थे। नवंबर माह के 30 दिनों में 29 हजार 845 लोगों की कोरोना जांच हुई। जिसमें 2 हजार 445 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस लिहाज से तब 100 में से 12 व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ रहा था। अब स्थिति बदल गई है। नवंबर की तुलना में इस माह 3 व्यक्ति ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। इस प्रकार नवंबर की तुलना में दिसंबर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

संक्रमित लोगों की पहचान जल्द करें
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को निर्देश देकर कहा कि कोरोना के लक्षण वाले अधिक लोगों का टेस्ट कर संक्रमित लोगों की पहचान करें। ताकि संक्रमण ज्यादा न बढ़े। लोग सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। जांच के लिए शासन से जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसके अनुरूप शत प्रतिशत जांच हो। बैंकों और भीड़ वाले स्थानों तथा धान खरीदी शुरू होने पर केन्द्रों में भी शिविर लगाकर कोरोना जांच करने के निर्देश दिए हैं। सैंपल की रफ्तार बढ़े, संक्रमित घटे इस पर मंथन किया जा रहा है। वर्तमान में संक्रमण बढ़ते क्रम पर है इसलिए कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक लेकर निर्देश दिए है कि सैंपल ज्यादा लोगों का ले। रोजाना मिल रही सैंपल व संक्रमित संख्या की रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अफसर मंथन कर रहे कि सैंपल की रफ्तार कैसे बढ़े और संक्रमितों की संख्या कैसे घटे। इसके लिए ज्यादा सैंपल लेने का प्लान तैयार किया गया है। अभी 1139 सैंपल लेने का लक्ष्य तय है। जिसे और बढ़ाने के निर्देश दिए है।

ऐसे मरीजों को चिह्नांकित कर लिया जा रहा सैंपल
ऐसे कोई भी व्यक्ति को या उसके परिवार के अन्य सदस्यों को जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, स्वाद या गंध नहीं आने की शिकायत है, ऐसे लोगों को चिह्नांकित कर तत्काल कोरोना जांच के लिए शिविर लगाने निर्देश दिए गए है। मितानिन, एएनएम के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को जांच कराने प्रेरित किया जा रहा है।

बरतें सावधानी, क्योंकि ठंड बढ़ेगी तो खतरा ज्यादा
स्वास्थ्य विभाग व एक्सपर्ट रिटायर्ड सीएमएचओ डॉ. एकेएस रात्रे की मानें तो ठंड सीजन में संक्रमितों की संख्या में इजाफा होेने का अनुमान है। बहरहाल स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक माह पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लिहाजा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए टेस्टिंग बढ़ाने कलेक्टर ने अफसरों को निर्देश दिए हैं।

शिविर में 10 दिसंबर को इन क्षेत्रों में मिले संक्रमित
बालोद ब्लॉक- रेलवे कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट कॉलोनी, नयापारा, पांडेपारा, आमापारा, बुढ़ापारा, कुंदरूपारा, झलमला, सिवनी, चिरईगोड़ी, लाटाबोड़, उमरादाह, ओरमा, बोरी, नेवारीकला, सिवनी, मेड़की, नर्रा, सोरर, कन्नेवाड़ा, बघमरा सहित अन्य गांवों में संक्रमित मिले हैं।
डौंडी ब्लॉक- गुरुनानक मार्केट, वार्ड 8, 19, 23, 24, 16, 26, दल्लीराजहरा, डौंडी, कोड़ेकसा, बिटाल, अकोला सहित अन्य गांवों में संक्रमित मिले हैं।
गुंडरदेही ब्लॉक- अर्जुन्दा वार्ड 14, गुंडरदेही, कोटागांव, मटिया, तवेरा, बरबसपुर, रौना, बघमरा, रूदा, बोरगहन, कलंगपुर सहित अन्य गांवों में संक्रमित मिले है।
डौंडीलोहारा ब्लॉक- मरकामटोला, जी नवागांव, टटेंगा, भरदा, कापसी सहित अन्य गांवों में संक्रमित मिले हैं।
गुरूर ब्लॉक- धनेली, दरगहन, मुजालगोंदी, भिरई, चिटौद, पेंडरवानी, कोलिहामार सहित अन्य गांवों में संक्रमित मिले हैं।

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