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फरमान:इस बार भी नहीं होगी परीक्षा, 8 वीं तक के 81 हजार 133 बच्चों को मिलेगा प्रगति पत्र

बालोदएक घंटा पहले
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बालोद. आमाडुला में पढ़ई तुहर दुआर के तहत बच्चों को पढ़ाते शिक्षक। - Dainik Bhaskar
बालोद. आमाडुला में पढ़ई तुहर दुआर के तहत बच्चों को पढ़ाते शिक्षक।
  • 1222 सरकारी प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के सभी बच्चे होंगे उत्तीर्ण, कमजोर बच्चे होंगे अपग्रेड
  • लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने डीईओ को पत्र जारी किया

जिले के लगभग 1222 सरकारी प्राइमरी व मीडिल स्कूलों के कक्षा पहली से आठवीं तक के 81 हजार 133 बच्चों को प्रगति पत्र मिलेगा। किसी भी स्कूल में बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाएगी। जिसकी पुष्टि रायपुर से आदेश आने के बाद शिक्षा विभाग ने कर दी है।

प्रगति पत्र के माध्यम से शिक्षक अपने स्तर पर मूल्यांकन कर बच्चों को ए, बी, सी, डी ग्रेड देंगे। यह सब होम वर्क और अकादमिक उपलब्धियों के मूल्यांकन, आकलन के आधार पर होगा। जिले में कक्षा पहली से पांचवीं तक के 49 हजार 410 और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के 31 हजार 723 बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा।

इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने डीईओ को पत्र जारी किया है। जिसमें उल्लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में पहले से ही यह नीति है कि कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को परीक्षा के आधार पर पिछली कक्षा में नहीं रोका जाता है। सभी बच्चों को सामान्य रूप से अगले सत्र में अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है।

कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण पिछले साल भी नहीं हुई थी परीक्षा

कोरोना व लॉकडाउन के चलते पिछले साल भी स्कूल के सेंटर में परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था। इस सत्र भी एक दिन भी स्कूल नहीं लगा है। कोरोनाकाल के दौरान पढ़ई तुहंर दुआर अभियान के माध्यम से शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाया। कई स्थानों में मोहल्ला क्लास भी संचालित है। होम वर्क और प्रोजेक्ट वर्क को बेहतर तरीके से पूरा करने वाले छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन में बेहतर माना जाएगा। वर्तमान में भी कई शिक्षक सकारात्मक पहल कर मोहल्ला क्लास व पढ़ई तुहर दुआर के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

डीईओ ने कहा- आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रगति पत्र बनाया जाएगा

डीईओ आरएल ठाकुर, बीईओ बसंत बाघ ने बताया कि कक्षा पहली से 8 वीं तक पढ़ाई कर रहे 81 हजार से ज्यादा बच्चों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रगति पत्र बनाया जाएगा। जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों के द्वारा तैयार किए गए होमवर्क और उन्हें दिए प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर होगा। इसमें कमजोर बच्चों की पहचान होने पर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। असाइनमेंट में पिछड़ने वाले छात्रों को कमजोर मानकर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा।

छात्रों को इस आधार पर प्रगति पत्र जारी करेंगे

पढ़ई तुहर दुआर के तहत विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की गई है। साथ ही बच्चों का एसेसमेंट यानी आकलन कर पोर्टल में अपलोड किया गया है। विविध तरीकों से किए गए आकलन के आधार पर विद्यार्थियों को प्रगति पत्र जारी करने निर्देश दिए गए हैं। इसी आधार पर डीईओ सभी बीईओ को निर्देश देंगे। जिसके बाद बीईओ अपने स्तर पर 93 संकुल समन्वयकों और शिक्षकों को आदेशित करेंगे।

9वीं व 11वीं की परीक्षा के लिए अभी तारीख तय नहीं

जिले में कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षा के लिए अभी तारीख तय नहीं हो पाई है। इस संबंध में विभाग के फफसरों का कहना है कि जल्द ही बैठक होगी। जिसमें परीक्षा कब से और कैसे होगी, यह निर्णय लिया जाएगा।

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