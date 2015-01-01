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कोरोनाकाल:इस बार त्योहार पर 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

बालाेदएक घंटा पहले
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  • दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस, नए वर्ष के लिए बंदिशें रहेंगी लेकिन टाइमिंग अलग-अलग तय

जिले में कोरोनाकाल का दौर जारी है। रोजाना सभी ब्लॉक बालोद, गुंडरदेही, डौंडी, गुरुर व डौंडीलोहारा ब्लॉक में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से निर्णय लिया गया है कि दीवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। दीपावली से लेकर क्रिसमस, नए वर्ष तक के लिए बंदिशें रहेगी, लेकिन टाइमिंग अलग-अलग तय की गई है, क्योंकि पर्व अनुसार लोग पटाखों का उपयोग अलग-अलग समय में करते हैं। इस संबंध में गुरुवार को कलेक्टर जनमेजय महोबे ने शासन की गाइडलाइन अनुसार स्थानीय स्तर पर भी जरूरी कार्रवाई करने सभी एसडीएम, तहसीलदार को निर्देश दिए हैं। दरअसल पटाखों के बहुतायत उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण और वर्तमान कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिव्युनल की ओर से जारी निर्देशों के परिपालन में राज्य शासन ने पटाखों के उपयोग और भंडारण व विक्रय के संबंध में आदेश जारी किया है। जो जिले में भी लागू होगा।

ध्वनि का स्तर निर्धारित, वही पटाखे फोड़ सकेंगे
पटाखों के उत्पादन भंडारण और विकय के सम्बंध में भी निर्देश जारी किया गया है। कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पटाखों की ब्रिकी की जा सकेगी। केवल ऐसे पटाखों को बेच सकेंगे। जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरिज पटाखे या लड़ियों की बिकी, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

जानिए, किस टाइमिंग में फोड़ सकेंगे पटाखे
दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ सकेंगे। छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, क्रिसमस, नए वर्ष पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखा फोड़ने की अनुमति दी गई है।

नियम का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
पटाखा विकेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे शासन की ओर से जारी निर्देश के अनुरूप ही पटाखा बेचें। प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण और बेचने वालों, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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