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परेशानी:अंडरब्रिज में पानी, फाटक पर लंबा इंतजार बालोद आने दो किमी का अतिरिक्त सफर

बालाेद2 दिन पहले
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  • पाररास-बघमरा फाटक पर फंसे लोग, कहा-टाइमिंग में बदलाव हो या वैकल्पिक व्यवस्था करें

रेलवे विभाग की ओर से अधिकृत एजेंसी के माध्यम से मरोदा से दल्लीराराजहरा रेल पटरी में विद्युतीकरण कार्य जारी है। लिहाजा चेतावनी आर्डर के चलते गुरुवार को पाररास बालोद रेलवे स्टेशन से बघमरा गार्डर तक 20 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से मालगाड़ी चली। इसके पहले सुबह 10.13 से 10.35 बजे तक पाररास और बघमरा रेलवे फाटक बंद रही। इसके अलावा देर शाम तक 6 बार 15 से 20 मिनट तक गेट बंद रही। जिसके कारण जाम की स्थिति बनी और लोगों को परेशान होना पड़ा। रेलवे अफसरों के अनुसार कार्य जब तक जारी रहेगा, तब तक यह स्थिति बनती रहेगी। वहीं जाम में रोजाना फंसने वाले लोगों का कहना है कि विद्युतीकरण कार्य हमारे हित में है लेकिन रोजाना कई बार 20 से ज्यादा मिनट तक मालगाड़ी गुजरने का इंतजार कब तक करते रहेंगे, पहले से 5 से 10 मिनट तक ही गेट बंद हो रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि दोगुना, तिगुना समय तक गेट बंद करने की नौबत आ रही है, वह भी ऐन वक्त 10 से 10.30 बजे के बीच में ही, इस दौरान सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों का आना-जाना लगा रहता है। रेलवे के अफसरों को ही वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

10 के बजाय 20 मिनट तक बंद रहा गेट, फाटक के दोनों ओर लगी कतार
बघमरा रेलवे फाटक पर सुबह 10.13 बजे गेट बंद होने के बाद 10.20 बजे तक दोपहिया सहित भारी वाहनों की लाइन लगती गई। इस दौरान कई लोग गेटकीपर को पूछने लगे कि अभी कितना समय और लगेगा, कोई जवाब न मिलने पर लोग बघमरा गार्डर से होते हुए 2 बायपास मार्ग से दो किमी अतिरिक्त सफर जिला मुख्यालय बालोद पहुंचे। धर्मेंद्र भारद्वाज, संतोष साहू ने कहा कि रोजाना गेट बंद हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है सिर्फ टाइमिंग को कम करना चाहिए।

रेलवे फाटक पर फंसे रहना लोगों की मजबूरी क्योंकि अंडरब्रिज अनुपयोगी
बालोद-लोहारा मार्ग पर स्थित पाररास रेलवे फाटक गेट बंद होने से जाम की स्थिति आम बात हो चुकी है क्योंकि पास में अंडरब्रिज बनाया गया है। उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी अफसरों को भी है लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। नतीजतन लोगों को मालगाड़ी गुजरने तक खड़े होकर इंतजार करना मजबूरी है। सुदर्शन कामड़ी, हेमंत सिन्हा, अक्षय आनंद साहू, सुनील सोनवानी ने कहा कि पहले 5 से 10 मिनट तक ही गेट बंद होने से सैकड़ों वाहनों की लाइन लग जाती थी।

चेतावनी ऑर्डर इसलिए
विद्युतीकरण के तहत रेलपटरी में काम चल रहा है इसलिए स्पेशल परमिशन लिया गया है। कहां से कहां तक कितना स्पीड में चलेगा, यह तय होता है और इसी बीच कोई काम होने पर इसके लिए चेतावनी ऑर्डर जारी किया जाता है, जैसे कि ओवरब्रिज आने पर स्पीड कम होती है। उसी हिसाब से जहां कम चल रहा है, वहां भी स्पीड कम की जाती है।

इस समस्या के निराकरण के लिए यह हो सकती वैकल्पिक व्यवस्था

  • ब्रांच लाइन के दायरे में कई सेक्शन बने हैं। कहीं 17 तो कहीं 11 किमी या इससे कम या ज्यादा। इसको कम करना चाहिए।
  • वर्तमान में यात्री ट्रेन नहीं चल रही है इसलिए रेलवे को विचार करना चाहिए कि ऑफिस टाइमिंग से पहले या बाद में मालगाड़ी गुजरे।
  • अंडरब्रिज को उपयोगी बनाया जाए और लोगों को रेलवे विभाग की ओर से सूचना दी जाए कि इस रूट से गुजरना है।

अभी विद्युतीकरण कार्य के कारण यह स्थिति बन रही
भले ही रेलवे के अफसर अभी विद्युतीकरण के कारण गेट ज्यादा देर तक बंद रहने की बातें कह रहे हो लेकिन हकीकत में पहले से ही मालगाड़ी कुसुमकसा में हो या लाटाबोड़ में पहुंची, खड़ी हो, यहां पहले से ही गेट बंद कर दिया जाता है। लिहाजा इमरजेंसी में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

रेलवे के नियम अनुसार ही गेट को बंद कर रहे: वर्मा
रेलवे विभाग के चीफ स्टेशन मास्टर पीके वर्मा ने बताया कि विद्युतीकरण कार्य जारी है। इसलिए मालगाड़ी की स्पीड कम हुई, बघमरा गार्डर के बाद से स्पीड बढ़ गई। रेलवे के नियम व टाइमिंग अनुसार ही गेट बंद होता है।

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