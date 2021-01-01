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आवेदन:फिशरीज पॉलीटेक्निक में पार्ट टाइम शिक्षक के लिए आवेदन तीन तक

बेमेतरा30 मिनट पहले
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साजा विधानसभा के ग्राम राजपुर में फिशरीज पॉलीटेक्निक शुरू किया जा रहा है। इस कॉलेज का यह प्रथम वर्ष है। कॉलेज में पार्ट टाइम शिक्षक की भर्ती की जाएगी। इसके लेकर कॉलेज ने विज्ञापन जारी किया है। इसमें कुल चार विषय के लिए चार पार्ट टाइम शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 फरवरी निर्धारित है। आवेदन संबंधित अधिक जानकारी के लिए दुर्ग के कामधेनू विवि के पोर्टल का अवलोकन किया जा सकता है। पोर्टल में इसकी डिटेल दी है।

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