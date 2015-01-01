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सफाई व्यवस्था का बुरा हाल:बेमेतरा को मिला स्वच्छता पुरस्कार लेकिन मुख्यालय में कचरे का सही प्रबंधन नहीं, नपा के कर्मचारी ही जला रहे

बेमेतराएक घंटा पहले
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  • पिकरी रोड के पास, अटल आवास के पास व कबीर कुटी के पीछे जलाया जा रहा कचरा

शहर के चारों ओर कचरा फैला हुआ है। वहीं दूसरी ओर बेमेतरा जिले को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है। हालांकि, जमीनी हकीकत इससे दूर है। शहर के भीतर कई स्थानों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इसके साथ ही पालिका के कर्मचारी कचरों को जलाकर वायु प्रदूषण भी फैला रहे हैं। नेशनल हाइवे से लगे कलेक्ट्रेट के सामने ही दूर तक कचरा फैला हुआ है। ऐसे में स्वच्छता पुरस्कार को लेकर सवाल खड़े होते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी शहर में दिखाई भी नहीं दे रही है। घरों और दुकानों से गीले-सूखे कचरे का अलग-अलग कलेक्शन भी नहीं किया जा रहा है। जबकि इस काम के लिए नगर पालिका लाखों रुपए खर्च कर रही है। कचरे के निपटारे के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड तो है, लेकिन वहां कचरे को न ले जाकर सारा कचरा शहर के अलग-अलग हिस्सों में मसलन अटल आवास के पास, पिकरी रोड, कबीर कुटी के पीछे मैदान में फेंका और जलाया जाता है। यही शहर के लिए सबसे बड़ी समस्या है। नगर पालिका वाहनों के डीजल पर एक लाख 30 हजार रुपए प्रति माह खर्च कर रही है। नगर पालिका के पास कुल 58 सफाई कर्मी होने के बावजूद कचरा निपटारे की व्यवस्था बिगड़ी हुई है।

घरों से 20 और दुकानों से 150 रु. लेते हैं यूजर चार्ज
शहर के 21 वार्डों में कचरा इकट्ठा करने के लिए 2 ट्रैक्टर, 5 ऑटो टिपर समेत 21 ई रिक्शा भी हैं। 62 सह सहायक सफाई कर्मी और 45 महिला सफाई कर्मी हैं। इन वाहनों के डीजल के लिए एक लाख 30 हजार प्रति माह खर्च होता है। कचरा कलेक्शन के एवज में नगर पालिका घरों से 20 रुपए और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 150 रुपए प्रतिमाह वसूल करती है।

पिकरी पारा में कचरा जलाने से परेशान हैं लोग
अटल रोड पर मुक्तिधाम के पास रोजाना सैकड़ों टन निकलने वाली शहर के कचरे को डंप कर दिया जाता है। इसके बाद यहां कचरे के निपटारे की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए कचरे को आग लगा देते हैं। इससे उठने वाले जहरीले धुएं से पास में स्थित पिकरी पारा, कचहरी पारा और अटल आवास में रहने वाले परेशान होते रहते हैं। नाराज लोगों ने इसकी शिकायत कई बार जिम्मेदारों से की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं भास्कर की टीम जब जानकारी लेने शुक्रवार को कार्यालय पहुंची, तो नपा के कर्मचारी ही ग्राउंड में खुलेआम लकड़ियों और सूखे पत्ते को आग लगा रहे थे। इस काम के लिए नगर पालिका लाखों रुपए खर्च कर रही है। कचरे के निपटारे के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड तो है, लेकिन कचरे का सहीं निष्पादन नहीं हो पा रहा है।

मवेशी खा रहे अपशिष्ट, बढ़ रही बीमारी
जिले में जगह-जगह कचरों के ढेर लगे हैं। फिर भी नपा कचरों के उचित प्रबंधन के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। शहर में लगे कूड़े के ढेर में लोग गंदे कचरे के साथ अपशिष्ट पदार्थ भी डाल रहे हैं, जिन्हें मवेशी सहित अन्य पशु खाकर बीमार पड़ रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। इस कारण कई सामाजिक संगठनों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। सिरवाबांधा सड़क मार्ग में फैले कचरे और नालियों से उठ रही दुर्गन्ध से शहर में आगमन से ही शहर से स्वच्छता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा कबीर कुटी के पीछे लगे कचरों का ढेर सालों से जमा पड़ा है।


सीधी बात
होरी सिंह ठाकुर, सीएमओ, नपा बेमेतरा
सवाल - बिना सर्वे किए शहर को राष्ट्रीय पुरस्कार कैसे मिल गया?
- ये सरकार के स्तर का मामला है। बिना सर्वे किए पुरस्कार कैसे दे देंगे। सरकार ने अपनी एजेंसी से सर्वे कराया होगा। सर्वे के जो मापदंड हैं, उसको पूरा करने के बाद ही ये पुरस्कार दिया जाता है।
सवाल - शहर में जगह-जगह कचरे जाम हैं, इसके लिए नपा क्या कर रही है?
- कचरा जाम नहीं है। रूटीन से डेली सफाई की जा रही है। दीवाली में कचरा ज्यादा हुआ होगा, इसलिए कचरा दिख रहा होगा।
सवाल - कचरों के ढेर को नपा के कर्मचारी खुलेआम आग लगा देते हैं, जिससे जनता परेशान है, क्या कर रहे हैं?
- ये मामला आपने संज्ञान में लाया है। अगर कोई सफाई कर्मी आग लगा रहे हैं. तो इसकी जांच कर ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे।
सवाल - शहर को अब स्वच्छ बनाने के लिए आगे क्या करेंगे?
- जागरूकता के लिए हम लगातार कार्यक्रम चलाते रहते हैं। बीच-बीच में विशेष अभियान भी चलते हैं, जिसमें लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है।

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