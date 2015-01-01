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अनलॉक:सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स खोलने अनुमति

बेमेतराएक घंटा पहले
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  • 50% लोग ही भीतर प्रवेश कर सकेंगे, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियम का करना होगा पालन

जिला प्रशासन ने सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को खोलने के आदेश गुरुवार को जारी कर दिए हैं। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सिनेमा घर संचालन करने की अनुमति दी है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार सिनेमा घर संचालकों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा। सिनेमा घरों में अधिकतम 50 प्रतिशत सीटों पर ही बैठने की अनुमति रहेगी। सिनेमा घरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी का मार्कर बनाकर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सिनेमा घर के बंद स्थल में एसी की स्थिति में उनका तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। एंट्री-एक्जिट प्वाइंट और काॅमन एरिया में टच फ्री सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा घर में प्रवेश के समय प्रत्येक का हाथ सैनिटाइज कर अथवा साबुन से धोने और थर्मल स्क्रिनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर फिजिकल और सोशल डिस्टंेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। काॅमन एरिया में छह फीट की दूरी का मार्क बनाया जाना जरूरी है। सिनेमा घर में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्ति को सिनेमा घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में सिनेमा घर संचालन की अनुमति नहीं रहेगी।

खांसते, छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल जरूरी
कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिश्यू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। सिनेमा घर में आए लोगों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्तानों को मेडिकल वेस्ट मानते हुए उसका समुचित डिस्पोजल की व्यवस्था संचालक को सुनिश्चित करना होगा। सिनेमा घर में पान, गुटखा खाकर एवं अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा। स्पर्श की जाने वाली सतहों जैसे- दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग-बैरिकेटिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से साफ किया जाएगा। प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाएगा। सिनेमाघर के पार्किंग स्थलों एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एण्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

टिकट काउंटर दिनभर खुले रहेंगे, एडवांस बुकिंग भी
सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में टिकट की खरीदी पूरे दिन के लिए खुली रहेगी। बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने एडवांस बुकिंग की अनुमति होगी। टिकट काउंटर में दूरी का पालन जरूरी है। ऑनलाइन बुकिंग, ई-वाॅलेट का उपयोग क्यूआर कोड स्कैनर आदि का उपयोग कर सकेंगे।

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