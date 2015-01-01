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राहत:जिले में कोरोना टीकाकरण की तैयारी शुरू 24 स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए हैं कोल्ड स्टोरेज

बेमेतरा3 घंटे पहले
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  • कलेक्टर ने टीकाकरण को लेकर तैयारी की समीक्षा की, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

भास्कर न्यूज | जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल बुलेटिन अनुसार अब तक चार हजार 322 लोग संक्रमित पाए गए हैं व 49 संक्रमित की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर टीकाकरण की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस तैयारी को लेकर गुरुवार को कलेक्टर शिव अनंत बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी परस्पर समन्वय स्थापित कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जिले के मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.सतीश शर्मा ने बताया कि जिले 24 स्वास्थ्य केन्द्रों को कोल्ड स्टोरेज के रुप मे चिह्नांकित किया गया है। जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर रैंक के एक अधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए भविष्य मे व्यापक स्तर पर टीके लगाये जाने की संभावना है। टीकाकरण के लिए कर्मचारियों की सूची बनाई जा रही: सीएमएचओ डाॅ.सतीश शर्मा ने बताया कि नवीन वैक्सीन उपलब्ध होने पर टीकाकरण कार्य प्रारंभ के पूर्व तैयारी का कार्य किया जाना आवश्यक है। इनमें समस्त शासकीय व निजी संस्थाओं मे कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डाटाबेस तैयार कर वैक्सिनेशन बेनीफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम (सीवीबीएमएस) में एंट्री किया जाना है। कोल्ड श्रृंखला, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन प्रणाली शामिल है।वैक्सीन आने की स्थिति में सबसे पहले विभाग के कर्मचारियों का टीकाकरण किया किया जाएगा। साथ ही टीकाकरण को लेकर कलेक्टर के अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति एवं अनुविभाग स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता मे टास्क फोर्स समिति गठित की जाएगी। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे। सभी कोल्ड चेन प्वाईंट में जनरेटर आदि की व्यवस्था कर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

इसे लेकर ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेंगे
कोरोना वैक्सीन के मैनेजमेंट के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल पर टीकाकरण की हर गतिविधियां अपडेट होंगी। मैनेजमेंट का पूरा काम वैक्सिनेशन बेनीफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम (सीवीबीएमएस) पोर्टल से किया पोर्टल पर वैक्सीन का लाभ पाने वालों की पूरी जानकारी अपडेट की जाएगी। पोर्टल पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा। लाभार्थियों की पूरी सूची तैयार की जाएगी और पोर्टल के लिए काम करने वाले उसे एरिया के अनुसार अपलोड करने का काम करेंगे। इसके साथ क्षेत्र में काम करने वाली टास्क फोर्स के साथ इस मिशन में लगे कर्मियों की भी पूरी जानकारी पोर्टल पर होगी। स्वास्थ्य विभाग प्रारंभिक तैयारी में जुटा है।

घट रहे मरीज, अभी जिले में कोरोना के एक्टिव केस 339
जिले में पहले की तुलना में कम मरीज मिल रहे हैं। क्योंकि सैंपल की संख्या कम हो गई है। बुधवार की स्थिति में 339 कोरोना एक्टिव मरीज हैं। इसमें गंभीर मरीज का इलाज अस्पताल व कोविड सेंटर में चल रहा। वहीं बिना लक्षण वाले मरीज का इलाज घर में क्वारेंटाइन रखकर किया जा रहा। विभाग का दावा है कि घर में रह रहे मरीजों के लिए दवाई भेजी जा रहीं। साथ ही उनकी समय-समय पर काउंसिलिंग की जा रहीं है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के रोकथाम के नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस व प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

धान खरीदी केंद्र में कर्मचारी निकला कोरोना संक्रमित
मारो| इधर धान खरीदी केंद्र में गुरुवार को एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। दोपहर डॉक्टरों की टीम ने मारो के धान खरीदी केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों व हमालों का कोरोना टेस्ट किया, जिसमें एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। ज्ञात हो कि खरीदी केंद्र में 10 दैनिक कर्मचारी तथा लगभग 60 हमाल इन दिनों काम कर रहे हैं। 15 दिसंबर को धान खरीदी केंद्र गुंजेरा में भी एक हमाल की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी। धान खरीदी केन्द्र में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद किसानों में हड़कंप मचा हुआ है।

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