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परेशानी:जिला अस्पताल में तय समय के बाद रक्तदान करने आने वाले डोनर्स को होती है मायूसी

बेमेतराएक घंटा पहले
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जिला अस्पताल में ब्लड के लिए परिजनों और सामाजिक संगठनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां ब्लड डोनेट करने के लिए 10 बजे का समय तय है, कोई रक्तदाता यदि इस समय से देर से पहुंचा, तो उसका ब्लड ही नहीं लिया जाता है, इससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। यहां कार्यरत लैब टेक्नीशियन रकछन्दा तरन्नुम के व्यवहार से परिजन और संगठन के कार्यकर्ता काफी परेशान हैं। इसके कारण परिजनों को ब्लड चढ़ाने व डोनेट करने वालों को आए दिन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक पिछले एक साल से ब्लड बैंक में ट्यूब सीलर मशीन खराब है, जिसे विभाग द्वारा सुधरवाया भी नहीं जा रहा है। इस कारण ब्लड को स्टोर करके रखा भी नहीं जा सकता। जब ब्लड चढ़वाने परिजन अस्पताल पहुंचते हैं, तो ब्लड नहीं होना बताकर वापस भेज दिया जाता है। जरूरी होने पर स्वयं किसी का ब्लड डोनेट करवाने के लिए कह दिया जाता है। ब्लड डोनेट करवाने के लिए बाकायदा समय सुबह 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस बीच परिजन जैसे-तैसे ब्लड डोनेटर तैयार करते हैं, और जब समय पर अस्पताल पहुंचते है, तब ब्लड बैंक में कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता। खुद लैब टेक्नीशियन 10 बजे के बाद ऑफिस पहुंचती हैं. इसके बाद टेक्नीशियन द्वारा स्टाफ की कमी बताकर परिजनों को ब्लड डोनेट करने से साफ मना कर दिया जाता है।

डोनर रक्तदान करने 12 बजे पहुंचे, कर दिया इनकार
परपोड़ी के सतीश सिंह राजपूत ने बताया कि वह अपनी नानी कौशिल्या को ब्लड की कमी होने के कारण जिला अस्पताल लाए थे। लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होने से वह दो दिन से ब्लड डोनेटर की खोज कर रहे थे। जैसे-तैसे गुरुवार को एक परिजन को ब्लड डोनेट करवाने अस्पताल लेकर पहुंचे, तो 12 बजे होने के कारण लैब टेक्नीशियन ने ब्लड लेने से साफ मना कर दिया। वह कहने लगीं कि अगर ब्लड डोनेट करवाना है, तो समय पर आना चाहिए। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता केशव साहू ने बताया कि वे अस्पताल में आए परिजनों के लिए ब्लड खोजने में मदद करते हैं और लोगों को रक्त दान के लिए प्रेरित करते हैं। केशव का कहना है कि हम बहुत मुश्किल से ब्लड डोनेटर खोजते हैं। इसके बाद ब्लड डोनेटर अपनी दिनचर्या के मुताबिक समय निकालकर रक्तदान करने पहुंचते हैं। इसमें समय का कम-ज्यादा होना लाजमी है। ऐसे में ब्लड बैंक में कर्मचारी की कमी है तो स्टाफ को मैनेजमेंट करना चाहिए।

डोनर की सुविधा के लिए बुलाते हैं 10 बजे: टेक्नीशियन
इधर, इस मामले में लैब टेक्नीशियन रक्षंदा तरन्नुम कहती हैं कि ब्लड बैंक में वह अकेली सभी काम को सम्हाल रही हैं। ऐसे में यदि डोनर एक बजे तक आएंगे, तो एनालाइजर टेस्ट के लिए 4 घण्टे लग जाएंगे। इसलिए ज्यादा समय न हो, इस हिसाब से डोनर को सुबह 10 बजे आने को बोला जाता है। ताकि उन्हें 2 बजे तक ब्लड मिल जाए। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता। इधर, जिला अस्पताल की सीएस डॉ. वंदना भेले ने कहा कि अगर व्यवहार को लेकर शिकायत आई है, तो जांच की जाएगी और शिकायत सही मिली, तो कार्रवाई भी की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. सतीश शर्मा ने कहा कि ब्लड बैंक में अगर कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उसे हम पूरा करेंगे। फिलहाल ट्यूब सिलर के बिना भी काम किया जा सकता है।

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