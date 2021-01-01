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किसानों ने चंदा कर जुटाए 3 लाख:100 एकड़ खेत की मेढ़ पर लोहे का एंगल लगाकर फेंसिंग तार से घेरा बना रहे, ताकि मवेशियों से सुरक्षित रहे फसल

बेमेतरा/ रांका40 मिनट पहले
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खेतों की मेढ़ पर लोहे के एंगल लगाकर फेंसिंग घेरा लगाते किसान। - Dainik Bhaskar
खेतों की मेढ़ पर लोहे के एंगल लगाकर फेंसिंग घेरा लगाते किसान।
  • स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ग्राम पंचायत कुरुद के किसानों की अनोखी पहल

स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ग्राम पंचायत कुरुद के किसान अपनी अनोखी पहल के लिए चर्चा में हैं। मवेशियों से फसलों को बचाने के लिए किसान एकजुट हो गए हैं। करीब 1 किमी तक 100 एकड़ खेत की मेढ़ पर लोहे के एंगल लगाकर उसे फेंसिंग तारों से घेरा कर रहे हैं। इसके लिए किसानों ने बाकायदा आपस में चंदा कर 3 लाख रुपए जुटाए हैं।

इस राशि से 12 बंडल कांटा तार और 700 नग लोहे एंगल खरीदे हैं। इस काम के लिए किसानों ने मजदूर न कर खुद ही कुदाल और फावड़ा उठा लिया है और खेत की मेढ़ पर गड्ढे खोदकर लोहे के एंगल लगा उनमें फेंसिंग तार लगा रहे हैं। ताकि मजदूरी के पैसे बचाकर उसे अन्य कार्य में लगा सकें। किसानों को उम्मीद है कि फेंसिंग घेरा लगने से फसलों को मवेशियों से नुकसान नहीं पहुंचेगा।

दस-दस सदस्यों की 10 टीम बनाई, एंगल लगाने खुद ही खोद रहे गड्ढे: किसान अवधराम साहू बताते हैं कि खेतों में लगे धान, चना व गेहूं की फसल को मवेशी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे गांव के सभी किसान परेशान रहते हैं। खेतों की रखवाली करवाने के बावजूद फसलों को नुकसान हो रहा था। फसल बचाने मवेशी को कांजीहाउस में रखते थे। लेकिन कुछेक दिन बाद वे फिर खुले में घूमने लगे और फसलों को खा जाते थे। इस पर सभी किसानों ने फसलों की सुरक्षा के फेंसिंग कराने निर्णय लिया। ग्रामीणों ने खेत के पार में एंगल लगाने के लिए 10-10 सदस्यों की 10 टीम बनाई है, जो एंगल लगाने खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं।

प्रति एकड़ 3500 रुपए के हिसाब से जुटाई रकम

सर्व आदर्श जनकल्याण ग्राम विकास समिति के सचिव ललित साहू ने बताया कि गांव में चर्चा कर लोहे के एंगल व जाली तार खरीदने के लिए किसानों से 3500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से राशि जुटाई। इस तरह कुल 3 लाख रुपए एकत्र हुए। एंगल को व्यवस्थित तरीकेे से लगा रहे हैं।

घेरा न होने पर 40% तक फसल चर जाते थे मवेशी

किसान ललित साहू ने बताया कि सुरक्षा घेरा न होने पर कुल रकबे का लगभग 40 प्रतिशत फसलों को मवेशियों के चरने और रौंदने से नुकसान पहुंचता था । प्रति 5 एकड़ में से 1 एकड़ धान की फसल को नुकसान हो रहा था। जेठू साहू ने बताया कि 6 एकड़ में धान व तिवरा फसल लेता है। डेढ़ एकड़ फसल को पशु नुकसान पहुंचा देते थे। अब घेरा लगाने से नुकसान नहीं होगा।

यहां के ग्राम न सिर्फ अपनी फसलों बल्कि पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक कचरों की रोकथाम के लिए भी ग्रामीणों ने गांव से आधा किमी दूर नदी जाने वाले मार्ग के किनारे गड्ढा खोदाई किया है। उसी में प्लास्टिक कचरों को नष्ट किया जाएगा। गांव में छट्ठी, शादी, पार्टी, रामायण के दौरान इकट्ठा हुए प्लास्टिक डिस्पोजल, जूठी पत्तल, दोना, खराब प्लास्टिक कैरीबैग को खुले में फेंकने व जलाने के बजाए गड्ढे में डिस्पोज करेंगे। गड्ढे को ढंकने के लिए सीमेंट का चेंबर बनवाया जा रहा है।

ग्रामीण तोरन साहू ने बताया कि गांव को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए यह पहल की गई है। लोग सड़क किनारे और घुरवा में पॉलीथिन कचरों को फेंक देते थे। इससे गंदगी फैलती थी। अब इसके विनष्टीकरण के लिए पहल होने से गंदगी नहीं फैलेगी, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा।

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