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अभियान:राष्ट्रव्यापी पढ़ना लिखना अभियान: आठ हजार निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य

बेमेतराएक घंटा पहले
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  • निरक्षरों को साक्षर बनाने स्थानीय शिक्षित युवाओं की मदद ली जाएगी

जिले में राष्ट्रव्यापी पढ़ना लिखना अभियान अंतर्गत मार्च 2021 तक 15 वर्ष से ऊपर के कुल 8 हजार निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। अनुदेशकों द्वारा 4 माह की अवधि के दौरान कुल 120 घंटे सेवाएं ली जाएगी। इस अभियान को लेकर कलेक्टर शिव अनंत तायल की अध्यक्षता मे गुरुवार को जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक हुई। अभियान के तहत बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम जिले में लागू किया जा रहा है, यह अभियान 5 वर्ष तक चलेगा। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए गांव के ही स्थानीय शिक्षित पढ़े लिखे युवाओं की वालंेटियर्स के रूप में मदद ली जाएगी। इनमें हायर सेकेंडरी पास युवक, काॅलेज के विद्यार्थी, बीटीआई के छात्र आदि शामिल हैं। बैठक में बताया गया की अनुदेशकों को मानदेय देने के बारे में भी विचार किया जाएगा। उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र भी समिति की ओर से दिया जाएगा। जिले की 387 ग्राम पंचायत एवं 8 नगरीय निकाय मे 15 वर्ष से अधिक आयु निरक्षरों का सर्वे कराया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, डीईओ मधुलिका तिवारी, जनपद पंचायत बेमेतरा अध्यक्ष कुमारी जायसवाल, वत्सला फाउंडेशन की ज्योति सिंघानिया, साहित्यकार एवं कलाकार कल्याण संघ के अध्यक्ष रामापंद त्रिपाठी सहित जिले के विभिन्न शासकीय काॅलेजों के प्राचार्य एवं जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

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