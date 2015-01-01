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लापरवाही:जिले में बिना मास्क के लाेगों को दिया जा रहा पेट्रोल- डीजल

बेमेतराएक घंटा पहले
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जिले के पेट्रोल पंप में मास्क नहीं पेट्रोल नहीं तो लिखा है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इससे अलग है। बिना मास्क के भी लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है, यहीं नहीं पेट्रोल पंप के कर्मचारी बिना मास्क के काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं हो रहा है।

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