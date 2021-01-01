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रिकॉर्ड:एक लाख 26 हजार 501 किसानों से 5 लाख 87 हजार 608 एमटी धान खरीदी

बेमेतरा2 घंटे पहले
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  • जिले में समर्थन मूल्य पर इस बार 97 प्रतिशत किसानों ने बेचा धान

जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर 5 लाख 87 हजार 608 मीट्रिक टन धान की रिकाॅर्ड खरीदी की गई। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में 11 हजार 965 अधिक किसानों ने धान बेचा है। कलेक्टर शिव अनंत तायल के मार्गदर्शन में जिले में धान खरीदी का समुचित इंतजाम किया गया था। प्रत्येक केंद्र में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में पंजीकृत 130180 किसानों से 587608 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। बीते साल 111069 किसानों से 5 लाख 26 हजार 315 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 61 हजार 293 मीट्रिक टन अधिक धान की खरीदी की गई। एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान हुअा: खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में किसानों को अब तक लगभग एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले में 1 लाख 28 हजार 799 हेक्टेयर के धान के रकबे का पंजीयन किया गया था। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के नोडल अधिकारी आरके वारे ने बताया कि जिले के 18 बैंक शाखाओं के जरिए किसानों के खाते में आॅनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसान अपनी सुविधानुसार राशि निकाल रहे है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की 18 शाखाएं संचालित है। किसानों को राशि उनके बैंक खाते में जारी कर दी गई है। इन शाखाओं में बेमेतरा, जेवरा, बालसमुंद, दाढ़ी, साजा, देवकर, बेरला, देवरबीजा, परपोड़ी, नवागढ़, नांदघाट, संबलपुर, मारो, ठेलका, थानखम्हरिया, भिंभौरी, खण्डसरा एवं केंहका (चेचानमेटा) शामिल हैं।

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