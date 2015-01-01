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पहल:ठगों से बचने सहित आत्मरक्षा की ट्रेनिंग

बेमेतरा/नवागढ़/अंधियारखोर3 घंटे पहले
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  • अंधियारखोर के महिला सुरक्षा और जागरूकता शिविर में योग भी सिखा रहे

ग्राम अंधियारखोर में पांच दिवसीय महिला सुरक्षा व जागरूकता शिविर में योगा अभ्यास और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नवागढ़ थाने के प्रधान आरक्षक मोहन साहू ने ऑनलाइन ठगी करने वालों से बचने के टिप्स बताए। उन्होंने बताया कि कभी भी कोई बैंक आपके एटीएम या बैंक डिटेल लेने के लिए फोन नहीं करता। यदि आपके पास ऐसा कोई फोन आए जिसमें आपके बैंक से संबंधित या आपके व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाए तो आप फौरन समझ जाइए कि वह आपसे ठगी करने की साजिश कर रहा है। आप उन्हें यही कहें कि हम ब्रांच आकर बात कर लेंगे। उन्होंने बताया कि आजकल ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधी कई नए तरीके से लोगों को प्रलोभन देते हैं और लोग बिना सोचे समझे लालच में पड़कर ठगी का शिकार हो जाते हैं। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर पैसे जमा करवाने, लाखों रुपए की लाॅटरी जीतने की बात कह कर टैक्स के नाम पर 20 से 50 हजार रुपए तक जमा करवाने, लोन देने या कोई दूसरा आकर्षक योजना बताकर लोगों को पैसे जमा करने के नाम पर ठगी करते हैं। लोग भी लालच में आकर उनके खातों में पैसे जमा कर देते हैं और तब फिर वह पीड़ित व्यक्ति थाने पहुंचकर अपनी दुखड़ा सुनाता है। गुड और बैड टच के बारे में दी जानकारी: महिला आरक्षक सुनीता जांगड़े ने बालिकाओं को गुड और बैड टच के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई आपको बुरी नियत से स्पर्श करें तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। अपने माता-पिता को इस बारे में बताना चाहिए। गाल, गला, कंधे, पेट, जांघ या संवेदनशील अंगों पर हाथ फेरना बैड टच है। गुड टच में शाबाशी देने के लिए थपथपी करते हंै। हमें बैड टच करने वाले लोगों से दूरी रखनी चाहिए। थाना प्रभारी अम्बर सिंह भारद्वाज ने बालिकाओं को अपने पर्स और साथ में मौजूद कई चीजों का उपयोग किस प्रकार आत्मरक्षा के लिए करें इसका प्रशिक्षण दिया।

आज होगा समापन
शिविर का शुक्रवार को समापन होगा। खेमराज साहू ने बताया कि क्षेत्र की बालिका इस शिविर में योगा और आत्मरक्षा और कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। प्रशिक्षण के लिए योगा शिक्षक भरत साहू और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने वाले नवागढ़ थाना प्रभारी अम्बर सिंह भारद्वाज का सम्मान किया जाएगा

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