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कोरोना की स्थिति:प्रतिमाह 1310 सैंपल का लक्ष्य, लेकिन 700 से 800 सैंपल ले रहे, रोज मिल रहे 5 से 10 मरीज

बेमेतरा2 घंटे पहले
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  • जिले में कोरोना की रफ्तार कम हुई, एक्टिव मरीज 76, अब तक 59 मरीज की मौत भी हुई

जिले में अब कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। आंकड़े में देखें तो प्रतिदिन 5 से 10 ही मरीज मिल रहे हैं। लेकिन कम मरीज मिलने के पीछे का कारण सैंपल की संख्या कम होना है। दरअसल जिले में हर माह 1310 सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित है। बीते दो माह की स्थिति में देखें तो औसतन 700 से 800 सैंपल लिए जा रहे हैं। कम सैंपल की संख्या होने के कारण कोरोना संक्रमित भी कम मिल रहे हैं। वहीं विभाग द्वारा सैंपल लिए जाने को लेकर रुचि नहीं ली जा रही है। कोरोना काल के शुरूआती दिनों में तो एक मरीज मिलने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों को सैंपल अनिवार्य तौर पर लिया जाता था। वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी ओर वर्तमान स्थिति में जिले में अब एक्टिव मरीज की संख्या 76 है। वहीं पूरे कोरोना काल के दौरान 59 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। सीएमएचओ डाॅ.एस शर्मा ने बताया कि वर्तमान में भी कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं। लोगों को लक्षण रहने या न रहने पर भी जांच कराने अपील कर रहे हैं।

सैंपल की संख्या बढ़ाने कलेक्टर ने भी दिए थे निर्देश
जिले में पहले की तुलना में सैंपल कम होने को लेकर कलेक्टर ने सैंपल जांच की संख्या बढ़ाने निर्देश दिए थे। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में एंटीजन व ट्रूनाॅट टेस्ट के जरिए आम नागरिकों का अधिक से अधिक जांच कराने कहा था। सैंपल जांच के मामले में नवागढ़ व बेमेतरा की स्थिति ठीक नहीं होने पर सुधार के निर्देश दिए थे। लेकिन इसे लेकर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिलहाल विभाग कोरोना संक्रमण से निपटने टीकाकरण के द्वितीय चरण की तैयारी में लगा है।

अब तक 2847 लोगों को लगाया गया जीत का टीका
जिले में बीते माह जनवरी से कोरोना टीकाकरण जारी है। विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक करीब 2847 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।प्रथम चरण के टीकाकरण का कोई साइड इफेक्ट अथवा विपरीत प्रभाव देखने को नही मिला। इससे घबराने की जरूरत नही है। आम नागरिकों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। वर्तमान में जिले के कुछेक केन्द्रों में कोरोना टीकाकरण सूची अनुसार टीका लगाया जा रहा है।

जिन्हें टीका लगा, उन्हें गाइडलाइन का पालन करना होगा
कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जा रहा। लेकिन चिकित्सक अभी भी वही सावधानी बरतने को कह रहे हैं, जैसे मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, भीड़ में जाने से बचना। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्त नही हुआ है। अभी भी कोविड के केस आ रहे हैं। इसलिए सभी को चाहे उन्हें कोरोना वैक्सीन लगा हो या नही,मास्क सही तरह से पहनना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सेकंड डोज लेने के दो सप्ताह के अंदर आम तौर पर एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर इम्युनिटी विकसित होती है। इसीलिए वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना आवश्यक होगा, जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सकेगा।

बेेमेतरा जिले में कोराेना से संबंधित पूरी जानकारी

  • अब तक कोरोना संक्रमित 4990
  • अस्पताल से डिस्चार्ज 2450
  • होम आइसोलेशन से ठीक 2351
  • कुल एक्टिव संक्रमित मरीज 76
  • कोरोना संक्रमित की मौत 59

(आंकड़े मंगलवार रात 8 बजे की स्थिति में।)

कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ िकसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं
शासन ने कोरोना गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश है। इन नियमों को पालन नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान है। शुरुआती दिनों में तो नगर पालिका व प्रशासन की टीम द्वारा मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन अब कार्रवाई लगभग बंद हो गई है। कार्रवाई नहीं होने के कारण लोग न तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहें और न ही मास्क का उपयोग कर रहे है। इस लापरवाही के कारण कभी भी दिक्कत हो सकती है।

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