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आदेश:जिले को 30 जनवरी से मानसून के आते तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया

बेमेतरा27 मिनट पहले
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कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने शनिवार को एक आदेश जारी किया है। उन्होंने बेमेतरा जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने पूरे जिले को 30 जनवरी से मानसून के आते तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

नलकूप खनन के लिए एडीएम बेमेतरा को बेमेतरा नपा सीमा के तहत आने वाला क्षेत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। बेमेतरा, साजा, बेरला व नवागढ़ क्षेत्र के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।

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