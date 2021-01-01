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राष्ट्रीय मतदाता दिवस:बिना कोई डर-भय व प्रलोभन के हमें मतदान करना चाहिए: सिंघल

बेमेतरा25 मिनट पहले
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बेमेतरा. कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अफसर व युवा शामिल हुए। - Dainik Bhaskar
बेमेतरा. कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अफसर व युवा शामिल हुए।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया। इसमें नए मतदाताओं को बैज लगाकर सम्मान व मतदाता फोटो परिचय पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर शिव अनंत तायल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके सिंघल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान, संयुक्त कलेक्टर ज्योति सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि के रुप मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंघल ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश भारत है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए बिना डर-भय एवं प्रलोभन के हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है। उन्होंने नए मतदाताओं का स्वागत करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता लाना है। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने मतदाता दिवस की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में बीएलओ का हुआ सम्मान

कलेक्टर ने कहा कि नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड प्रदान किया जा रहा है, मैं उन्हें अपनी बधाई व शुभकामना देता हूं। किसी व्यक्ति की नागरिकता तब पूरी होती है, जब वहां के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मे आॅनलाइन मतदाता परिचय पत्र का रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे की 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नए मतदाताओं को सुविधा होती है।

बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) जिन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान अच्छा कार्य किया है। उन्हें भी सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील किया कि अपने मत का उपयोग जिम्मेदारी से करें। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल ने कहा कि मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 से शुरु हुआ था।

विश्व मे भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र मे मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। इसके पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केन्द्र वाले क्षेत्रों मे हर साल उन मतदाताओं की पहचान की जाएगी। बावामोहतरा निवासी काष्ठ शिल्पकार मोहित विश्वकर्मा ने अशोक चक्र निर्मित स्मृति चिन्ह जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेंट किया। संचालन व्याख्याता सुनील झा ने किया।

कृषि कॉलेज के अफसरों व कर्मचारियों ने ली शपथ

इधर मतदाता दिवस को लेकर कृषि महाविद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ लिया। कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय के डाॅ. टीडी साहू, (सहायक प्राध्यापक) ने कर्मचारियों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सर्तक, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। कार्यक्रम में डाॅ. असित कुमार, डाॅ.यूके ध्रुव, संजीव मलैया, डाॅ. प्रीती पैंकरा, डाॅ.भारती बघेल, प्रतिभा सिंग समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

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