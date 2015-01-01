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आयोजन:नीट में चयन हाेने पर लतिका सोनी का किया गया सम्मान

दल्ली राजहराएक घंटा पहले
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लौह अयस्क नगरी दल्ली राजहरा के पंडरदल्ली निवासी ओपी सोनी की पुत्री लतिका सोनी ने नीट यूजी 2020 एमबीबीएस में 596 अंक अर्जित किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य बिरेश ठाकुर ने अपने साथियों सहित उनके घर पर जाकर लतीका सोनी को गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। इस दाैरान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रतिराम कोसमा, नगर पालिका दल्ली राजहरा के पूर्व अध्यक्ष कांशीराम निषाद, डौंडी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश पौषार्य, इंटक नेता अशोक बाम्बेश्वर, आडेझर के सरपंच भीखम भूआर्य उपस्थित थे।

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