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कार्रवाई:चाेरी के तीन मामले में तीन आराेपी गिरफ्तार, कंगन जब्त

दल्ली राजहरा3 घंटे पहले
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पुलिस ने चोरी के मामले में अलग-अलग स्थानों से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वार्ड-2 मेन रोड चिखलाकसा राजहरा निवासी प्रार्थी अजय कुमार कुकरेजा के घर से अज्ञात चोर ने दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे एक जोड़ी सोने का कंगन व नकदी 21 हजार रुपए सहित कुल मिलाकर 90 हजार की चोरी हो गई हाे गई थी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उमेश वर्मा 40 साल साकिन वार्ड क्रमांक 24 से पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी उमेश वर्मा की निशानदेही पर कंगन व 15 हजार बरामद किया गया। दूसरे मामले में प्रार्थी भूपेंद्र साहू वार्ड क्रमांक 26 ने 15 अक्टूबर के रात घर से मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी किशन गिलहरे नयापारा राजिम थाना गोबरा को पकड़ा। मोबाइल बरामद किया गया। एक अन्य मामले में ग्राम कुसुमकसा के विनोद कुमार धनकर ने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने रूपेश कुमार उर्फ गोरे ग्राम पथराटोला निवासी काे पकड़ा।

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