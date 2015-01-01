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आरोप:आईओसीएल में कार्यरत ठेका श्रमिकों को कम वेतन देने संघ ने की शिकायत

दल्ली राजहरा3 घंटे पहले
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  • माहभर काम करने पर 17-18 दिन की ही दी जाती है हाजिरी

भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद और खदान के सचिव लखन लाल चौधरी ने आईओसीएल के असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर जीएचवी नरसिम्हा राव से भेंट कर आईओसीएल में कार्यरत ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा 26 दिन के बदले 17 या 18 दिन की हाजिरी दिए जाने के संबंध में एक शिकायत पत्र दिया। जिला मंत्री ने मुश्ताक अहमद ने कहा कि आईओसीएल में कार्यरत ठेका श्रमिकों से संघ को लिखित शिकायत मिली है कि दल्लीराजहरा स्थित आईओसीएल प्लांट में कार्यरत ठेका श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। श्रमिकों को 17 या 18 दिनों की हाजिरी दी जाती है । जबकि सभी श्रमिक पूरे माह कार्य पर आते हैं। उसके बाद भी ठेकेदार का बिल पास करना कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्योंकि कंपनी में कार्यरत श्रमिकों को सरकार द्वारा तय वेतनमान दिलाए जाने की जिम्मेदारी बनती है । इस विषय पर संघ का प्रतिनिधिमंडल दो बार मिलकर मौखिक चर्चा कर चुके है मगर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व में आईओसीएल में कार्यरत सुरक्षा गार्ड के वेतनमान को लेकर भी विवाद की स्थिति थी। सीडीओ कंपनी द्वारा भी सुरक्षा गार्ड को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा था,तब भारतीय मजदूर संघ ने इसका विरोध किया था और आज सीडीओ के ठेकेदार द्वारा सुरक्षा गार्ड को पूरा वेतन दिया जा रहा है। आईओसीएल में कार्यरत सभी ठेका श्रमिकों का खदान में ए फार्म रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद भी उन्हें कम हाज़िरी और कम वेतन देना गैरकानूनी है।उसी तरह आईओसीएल में कार्यरत ड्राइवर को भी ठेकेदार द्वारा न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। अगर शीघ्र ही श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो संघ कड़े कदम उठाने बाध्य होगा।

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