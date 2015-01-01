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अभियान:गोबर के दीये बना रही हैं स्वच्छता दीदियां पर्यावरण जागरूकता का दे रही संदेश

डोंगरगांवएक घंटा पहले
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  • रोज 200 से 300 दीये बनाकर उन्हें रंगों से सजाकर तैयार कर रहे

नगर में सफाई कर्मचारियों द्वारा संचालित स्वच्छ सामुदायिक स्व सहायता समूह के माध्यम से गोबर से दीपावली पर्व के लिए नए डिजाइन एवं नए रूप में दीये बनाए जा रहे हैं। समूह की अध्यक्ष नीता रामटेके एवं सफाई दरोगा पन्नालाल यादव ने बताया कि सफाई कार्य में लगी महिलाएं डोर टू डोर जाकर नगर के सभी वार्डों से कचरा कलेक्ट कर मणिकंचन केन्द्र में लाती हैं और फिर उसे छांटकर अलग-अलग करती है। इसके बाद वे अपना समय निकालकर अपने समूह के माध्यम से गोबर के दीये बना रही है। यह कार्य महिलाओं को नई दिशा दे रहा है, साथ ही उनकी कमाई का जरिया बनता जा रहा है। अभी तक शासन की ओर इसके लिए खरीदी बिक्री के लिए कोई आदेश या मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। स्वच्छता दीदियां वार्डों में जहां कचरा कलेक्टर करने जाती हैं वहां इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों को गोबर से बने दीये का उपयोग करने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश दे रही हैं। रोज लगभग 200 से 300 दीये बनाती हैं और उन्हें सुंदर रगों से सजाकर बेचने के लिए तैयार कर रहीं है। समूह की सचिव दुर्गा बघेल, कोषाध्यक्ष श्यामकुंवर साहू, मीना सोनकर, अनीता सोनकर, रमा बाई, उमा भारती, सकुन यादव, हेमीन बाई, मनटोरा विश्वकर्मा, सुनीता रामटेके, जानकी साहू, रूपा सोनकर, सुनील गोसाई, बसंत रामटेके, पुष्पा साहू, सोनी यादव, मानबाई यादव, मनी डहरे, सरिता तुलकर, आकाश गजभिये, बसंता यादव, कचरी मंडावी, इंदरा ढीमर, मनोज यादव, पन्नालाल यादव, प्रवेश कुमार इस कार्य को कर रहे हैं।

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